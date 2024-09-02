2024澳門國際煙花比賽匯演　9月矚目登場

【特約報道】踏入9月，澳門的夜空會變得璀璨奪目！為慶祝中華人民共和國成立75周年、澳門回歸祖國25周年，澳門旅遊局將於9月7日至10月6日期間主辦「第32屆澳門國際煙花比賽匯演」。今年該盛事繼續請來世界各地的煙花公司同場較量，獻上一幕幕閃耀的煙花表演，為大家帶來歡騰熱鬧的節慶氣氛。與此同時，周邊亦不乏好玩好吃的精彩活動，為旅程增添難忘回憶。

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國際隊伍 聚首一堂

年度盛事「第32屆澳門國際煙花比賽匯演」將於9月7、14、21日，及10月1和6日舉行，共演出5晚，每晚均有2場（9:00pm及9:40pm）約18分鐘的煙花表演。一如既往，今年的煙花盛事集合了來自世界各地10個國家和地區高水準的煙花隊伍參賽，包括有中國內地、法國、菲律賓、泰國、葡萄牙、日本、俄羅斯、加拿大、意大利和西班牙，帶來多種風格不一的煙花圖案，為大家傾力炮製一系列精彩演出。其中國慶10月1日將由中國內地和意大利煙花公司表演，為國慶添上喜慶。

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觀賞勝地 盡收眼底

煙花匯演舉行地點位於澳門觀光塔對出的南灣海面，如果想捕捉絕美畫面，不妨留意大會推介的5個最佳煙花觀賞點，分別有孫逸仙大馬路、觀音蓮花苑至觀音像海濱休憩區、澳門科學館海堤、沙格斯大馬路 （澳門文華東方酒店側）、南灣・雅文湖畔及氹仔海洋大馬路，可輕鬆將無敵海景和燦爛煙花一次過盡收眼底。除此之外，大會每年在煙花匯演期間都會舉辦攝影比賽、學生繪畫比賽及獎盃設計比賽等，為閃耀的煙花之夜增添更多色彩，有興趣人士不妨留意官方網頁的公布。同時，澳門旅遊塔旁亦會舉辦集美食、音樂、舞蹈和遊戲於一身的「火樹銀花嘉年華」，增添節慶氣氛。

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周邊行程 豐富體驗

另外，今年澳門旅遊局提供不少玩樂新主意，讓大家度過一個既豐富又難忘的假期。其中包括即日起至11月30日舉行的「花薈北區」，活動以花卉為主題，打造出兩條北區特色遊覽路線，並以8組大型花卉打卡裝置串連區內特色商戶，讓旅客沿着路線邊打卡，邊探索周邊景點和美食。而位於議事亭前地的利斯大廈展覽廳即日起至12月1日亦舉辦「酷玩澳門市集」，活動期間逢周五至周日及十一黃金周每日2:00pm至8:00pm開放，場內設有約18個攤位，包括文創產品、手工藝品和輕食等，並提供表演欣賞及趣味工作坊，更可與澳門吉祥物「麥麥」見面拍照，豐富遊澳體驗。如果想參加藝術文創活動，則不妨到訪位於媽閣塘片區的海事工房，該處集合了兩項藝術活動，分別有松井「犬」首次海外個人作品展和大型水上充氣裝置「粉小胖游塘」，感受與別不同的創意。

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第32屆澳門國際煙花比賽匯演

日期：9月7日（六）、14日（六）、21日（六）及10月1日（日）、6日（六）

表演時間：9:00pm及9:40pm

地點：澳門旅遊塔對出海面