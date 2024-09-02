未來遊艇現雛形　化繁為簡就是型！

長67.5米的「Fluctus」，船身設計簡潔，配上光滑的白色釉面，很有未來感。（互聯網）

多年來，不少人都在探索遊艇設計的未來走向，是船體規模的做大？還是設施性能的做強？今次介紹的設計概念「Fluctus」，以化繁為簡的方式，給遊艇造型帶來突破，有型極了，乍看甚至以為它是來自科幻片的星際飛船呢！

設計前衞

由意大利設計師Giorgio Pidalà推出的概念遊艇「Fluctus」，用上拉丁文命名，隱含「波浪」的意思，似乎預示它的誕生有機會給遊艇設計掀起新的浪潮！

先由外觀說起，「Fluctus」的船身長67.5米，從側面看，造型簡潔，線條流暢利落，配搭光滑的白色釉面，跟當下的遊艇比較，予人超然物外的感覺。若從高處俯瞰，可見船首頂部被太陽能電池板覆蓋，3層甲板的船尾則被設計成半月形，令人聯想到拍打岸邊的層層波浪。至於船首採用半封閉式設計，不但看起來很科幻，亦能給航行過程減低風阻，提升燃油效率，並為船上乘客提供更好的保護，免受惡劣天氣影響。

空間寬敞

設施方面，「Fluctus」有3層甲板、5間豪華套房，最多可容納10位客人，其中頂層甲板為船主專享，內有步入式衣櫃、私人按摩浴缸、獨立露台等，布置力求簡約開揚，地面和天花均鋪設條紋木板，再配上淺灰色家具。其餘設施包括泳池、酒吧、健身區、瑜伽室、水療中心、遊戲室等。另外，船尾的海灘俱樂部配備摺疊式半月形平台，可按需要隨時打開，擴展戶外活動空間。

值得一提，「Fluctus」的設計加入環保元素，除了利用船頂的太陽能電池板獲取潔淨能源，又利用玻璃幕牆和天窗引入自然光，減少照明的需要。再加上室內空間為開放式設計，有利空氣流通，自然可大大減少冷氣的使用量。