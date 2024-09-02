【FUN享愛】六福珠寶周年慶抽獎　驚喜大放送

【特約報道】繽紛秋日遇上六福珠寶周年慶，是滿滿的繽紛驚喜！六福珠寶為慶祝周年慶，與大家“FUN”享愛，推出一連串推廣活動，以及店內購物抽獎，送出獎品總值超過1,800萬元！想知活動亮點及店內驚喜優惠，就要留意以下詳情啦！

購物滿額 享多次抽獎機會

推廣生意的競賽牌照號碼︰59072-4 (只適用於香港地區之周年慶抽獎活動)

*如有任何爭議，六福珠寶保留最終決定權。

周年慶呈獻Goldstyle黃金首飾 融入傳統吉祥元素

六福珠寶更獻上一場黃金與鑽石的視覺盛宴，推出Goldstyle全新黃金首飾，融合了傳統吉祥元素，配上獨特技術與工藝，賦予黃金飾品不一樣的時尚氣息。

炫彩葫蘆

將傳統的吉祥葫蘆元素和現代的設計理念相融合，有“福祿”的寓意。運用車花工藝層層精飾，以綺麗幻彩襯底，賦予金飾獨特的彩虹般的漸變色彩，呈現出光影交錯的視覺效果。外圈多層麻花繩紋圍邊，精湛的工藝充滿了藝術氣息。項鏈更備用兩款尺寸，滿足你的時尚配搭需要。

碎碎冰葫蘆

形態精緻生動的葫蘆，高光鏡面閃耀出獨特的碎碎冰效果，在陽光映照下熠熠生輝。Goldstyle黃金項鏈及手鏈，在光影交錯間如星辰般閃爍璀璨，鏤空設計倍添層次感，以麻花繩紋勾勒葫蘆造型，寓意歲歲平安、福祿雙至。

Goldstyle．X黃金鑽石項鏈垂吊著一大一小兩個葫蘆，耀目的黃金與璀璨的鑽石光芒互相輝映、流光四溢，令人目眩神迷。

閃閃福蝶

透過五彩斑斕的炫彩和多樣的車花紋理，展現蝴蝶的靈動光影。飛揚的蝴蝶象徵喜事臨門、家人福氣不斷，翅膀一邊以吉祥繩紋勾勒並注入彩虹色彩，一邊融入了碎碎冰效果，質感豐富，熠熠閃爍，祈願每一位佩戴者都能感受到生活中的多彩和美好！

炫彩小方糖

簡單輪廓精緻飾邊，中間注入一抹繽紛彩虹色襯底，夢幻溢光，猶如一塊熠熠生光的方糖，甜蜜又迷人。通過大面積的亮面設計，在光影下伴隨佩戴者的自然擺動，綻放出躍動的奪目光芒。出神入化的金飾彷彿帶領你進入一個充滿色彩的綺境，讓人沉醉其中。

周年慶「FUN享愛」門店購物優惠

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六福珠寶網店限定雙重賞！滿額即減高達$1,000

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*活動受條款及細則約束，詳情請向店員查詢。如有任何爭議，六福珠寶保留最終決定權。