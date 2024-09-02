健康配搭　月餅淺嘗添滋味

每年必有很多食月餅小貼士，既要留意糖分、又要睇實三高。今年有新出月餅以低糖作賣點，另外有加入各款健康食材，就連素食都有揀，吃時再配適當分量，就不怕超標。

低糖甘香

陳皮的甘香和紅豆的甜相當夾，有多間分店的中菜廳今年推出不同口味的月餅，芳華四喜月餅除有雙黃白蓮蓉和黑芝麻蛋黃外，還新加低糖豆沙月餅，低糖配方加新會陳皮和細滑豆沙，感覺剛好。另一款椰絲椰蓉月餅，含豐富纖維和椰香，甜而不膩。其他還有鴛鴦脆皮流心禮盒、金腿五仁、貓山王榴槤冰皮等選擇。

芝麻堅果香

坊間有不同的健康食材，精品超市今年推出自家品牌的月餅禮盒，除了雙黃白蓮蓉和迷你奶黃外，特級酥皮月餅禮盒有3款口味，新鮮斑蘭葉汁製作的斑蘭花生口味，日本黑芝麻醬製作的黑芝麻夏威夷果仁，口感和香氣加倍，最後是核桃蓮蓉芝麻月餅。此外，超市亦供應其他品牌的蛋黃芋蓉肉鬆麻糬、柚子奶黃、鹹蛋奶黃等口味，再加上各式各樣的中秋禮品，總有一款合你心水。

素食冰皮

現今素食選擇愈來愈多，尖沙咀素食餐廳推出3款自家製素食冰皮月餅，包括十勝紅豆、香滑抹茶和貓山王榴槤，材料和調味以輕盈無負擔為原則，清涼又無罪咎感，想食勻3款口味，可選三式冰皮月餅禮盒。

手工製作

經驗豐富的糕餅大師，出品有保證。本地手工月餅品牌由有數十年經驗的周師傅主理，今年以中西合璧為題推出主打健康低糖的新口味，秘製陳皮紅豆月餅選用低糖紅豆餡，甘香醇厚。酥皮焦糖果仁月餅，內有4款果仁作餡，吃出粒粒口感。其他還有皇牌酥皮奶黃及傳統黃蓮蓉月餅，9月3日前選購會有9折。

潮式滋味

內地不少地方都有自己傳統應節餅食，好似潮州就有不少歡喜的經典餅食，本地一間老字號潮州飯店集團也趁今個中秋推出低糖芋泥酥，用新鮮芋頭製成香芋泥，口感酥鬆的雲石花紋外皮包裹，甘香微口，齒頰留香。另有傳統潮州撈餅禮盒，以傳統食譜人手製作，一盒有傳統雙拼撈餅（傳統烏豆沙和糖冬瓜餡）、蛋黃芋泥撈餅、蛋黃烏豆沙撈餅及蛋黃綠豆沙撈餅4款口味，飯後伴功夫茶享用，經典又美味。此外，還有外形猶如一朵朵玫瑰花般的「玫瑰流心奶皇餅」，嫩滑奶油香味帶淡淡鹹香，餅皮鬆化，一咬奶黃奔流而出，香而不膩，年輕人必Like！