Anson Lo遺傳媽咪白膚色　自訂目標操肌

男團MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）今早（2日）到九龍塘，接受電台訪問宣傳新歌《Hey Hey OK！》，過百「神徒」冒住酷熱天氣守候，戴着眼鏡的他約上午10時50分抵達，到埗後落車即步往跟神徒打招呼，更不停派心心，令粉絲相當興奮。

Anson Lo接受森美、小儀與梁嘉琪的電台節目訪問，他被主持讚在新歌MV中皮膚相當好，白裏透紅，但可有想過曬黑變成古銅色皮膚，Anson Lo表示：「自己膚色唔係咁陽光，但由細到大都係咁，遺傳媽咪嘅膚色，又覺得唔一定好陽光先去沙灘，做自己就開心。」他指入行初期曾被批評看起來太白、化妝很厚粉，自爆中四時由於皮膚太白，到泰國旅行時刻意曬黑皮膚，他說：「曬到燶咗，大概保持咗一個星期，返到班房以為大家會讚我好靚仔，但係大家反而覺得好核突，自己就覺得好後悔。」

拍攝MV後他一直保持健碩身形，近半年訂下目標希望自己看起來厚實，故不停做運動、吃東西增肌，自言是瘦底，吃極也不肥，相當難保持肌肉。森美大讚他的膊頭操得好似保齡球一樣大，非常好看，他指是為MV特別重點訓練膊頭，但也令不少衣服變得不合穿。

主持問到他過往暑假，有甚麼不敢做會覺得是錯過了？他笑言：「裸泳囉，因為細個睇外國電影裸泳好似好普遍，依家係做得但唔代表會做，就算喺私人泳池都未試過，最多喺屋企浴缸。」講到現在夏天他想做的是，去沙灘行喝一杯咖啡輕鬆一下。梁嘉琪則問Anson Lo若夏天再拍MV會否升呢穿三角泳褲？他說：「三角泳褲太爆炸，視覺好震撼，驚大家會傷眼球，四角泳褲啦。」

在節目中自爆是MIRROR成員中大汗Top 3，他離開電台前雖然身外套也無懼高溫，抵住太陽逐一與神徒打招呼和收禮物，最後更由正門跑上斜路到後門道別，又擺出大心心甫士向致謝，氹得粉絲相當開心。Anson Lo離開前被問到早前出席活動時向KC打招呼時，疑似被對方藐爆，問到會否不開心？經理人花姐即婉拒表示今日不做訪問。