陳喬恩全球十大結婚勝地補辦婚禮　賓客名單絕密曝光

台灣女星陳喬恩2019年因參加實境節目《女兒們的戀愛》，與馬來西亞藝術家代表Alan（曾偉昌）相識相戀，兩人於2022修成正果結婚。如今已登記結婚近2年半，據知將在9月下旬於馬來西亞蘭卡威舉行婚禮。至於來賓名單，除雙方親友之外，也預計邀請當年的七朵花成員，以及夏于喬、安以軒等好友出席。

陳喬恩與細9歲的Alan在登記結婚後，因為疫情緣故沒法第一時間舉辦婚禮。據知他們將在馬來西亞蘭卡威舉行海島婚禮，而該地不僅是全球十大結婚勝地，更是兩人的定情之地。

當時Alan在節目中捧着一束玫瑰，在天空之橋等待陳喬恩，見面後Alan將陳喬恩抱住並告白：「我們在一起吧！」陳喬恩點頭答應，同時兩人也約定若一年後還在一起，將重返此地。雖中間因疫情無法前往，但在半年前兩人已再度回到蘭卡威天空之橋打卡，而這次故地重遊，也被猜測是提前來看婚禮場地。

其實今年七夕情人節時，陳喬恩才在社群曝光與老公拍攝的婚紗照，可見Alan穿經典帥氣黑色西裝，深情望向站在一旁身穿純白修身典雅婚紗的陳喬恩。隨後，兩人換上中式傳統紅色刺繡禮服，手牽手面對鏡頭露出微笑，空氣中瀰漫幸福的氛圍，讓許多網友見狀後都紛紛稱讚「陳喬恩艾倫婚紗照，一整個愛住了」、「咱就是說，這也太甜了吧！」、「祝姐姐永遠幸福，開開心心，百年好合。」