港姐︱陳甜甜苦練廣東話　梁嘉莹爆料：佢睇劇睇到凌晨2點

無綫港姐特備節目《2024香港小姐 女．遊記》正在熱播中，這兩晚播出「香港篇」，兩位師姐高海寧（高Ling）及謝嘉怡（Lisa），聯同賴慰玲帶領3位來自不同地方的參賽佳麗，包括來自河北的9號陳甜甜、來自加拿大的11號梁嘉莹及來自荷蘭的14號楊梓瑤暢遊香港。

高Ling帶幾位師妹到訪大澳親親大自然，重點是坐船出海睇中華白海豚，幾位佳麗看到海豚表現興奮，不禁拿出手機拍照留念。高 Ling又與她們嘗試親手製作貝殼紀念品，大家閒談期間講到最怕的問答環節，高Ling大表認同：「當時最驚就呢個環節，個腦係一片空白，但咩都好最緊要記得笑！」來港不久的陳甜甜其實只用了兩個星期苦練廣東話，梁嘉莹即大爆：「佢睇粵劇睇到凌晨2點。」高Ling 聞言即相當好奇，原來梁嘉莹所指的「粵劇」其實是粵語劇集，鬧出笑話一場。

另一師姐Lisa則帶領3位佳麗參加電視特技班，體驗拍攝動作戲，並找來「星二代」龐景峰教導她們吊威吔及揸槍動作。楊梓瑤顯得最大膽，吊威吔從高處跳下依然毫無懼色，更在空中Chok爆擺甫士。提到網上有不少負評留言，她直指曾被形容「鬥雞眼」感到不開心，Lisa即安慰楊梓瑤說﹕「咁妳照鏡覺得有冇？妳覺得冇，咁點解要care人哋？」

及後3位佳麗齊齊化大戲妝，體驗粵劇文化，妝後梁嘉莹說：「啲衫同頭飾好重，好難郁，唔夠半個鐘個頭已經開始痛。」不過她依然非常落力練習，獲賴慰玲大讚：「睇到妳好熱愛呢個造型，妳好認真咁做到最好，好欣賞妳。」楊梓瑤則反串小生，同樣獲高Ling大讚：「佢好做到嗰種英氣，無論聲線、眼神，成個動作都有男子嗰種氣質。」及後玩真心話大冒險時，陳甜甜自爆想與帥哥黃宗澤拍愛情片，楊梓瑤透露家中比較傳統，有重男輕女的情況，突然失聲痛哭。