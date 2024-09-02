環姐︱雷莊𠒇自爆與男友分手　否認整容：我崇尚自然

環球小姐香港賽區的16強佳麗今日（2日）首見傳媒，當中不少擁有選美或演藝經驗，包括2017年度港姐冠軍雷莊𠒇、曾參選港姐的「40億千金」蔡頌思、今屆退賽港姐林司檸、口罩小姐徐蒨寧等。

雷莊𠒇參選港姐翌年便轉到加拿大發展演藝事業，她解釋覺得當地更適合她從事演藝工作，而她今次返港選美亦放棄了不少工作：「環球小姐係一個國際舞台，我希望可以代表香港出賽。（你係選美冠軍，比其他人有優勢？ ）每個女仔嘅機會都一樣，不過如果係Catwalk同跳舞方面我係比較有優勢，對呢兩方面有信心。（有冠軍名銜去參選，會唔會好大壓力？）有少少壓力，但唔係來自講者名銜，而係我放棄咗加拿大好多工作，加上我今年30歲，面對人生好多選擇，如果我當選可能就要留喺香港。」提到她外貌變靚不少，問到是否整容？她否認：「冇，我好驚呢啲嘢，我崇尚自然，只係個樣成熟咗，加上識得化妝，所以睇落靚咗。」他她又指已跟加拿大的男友分手，可安心參加比賽。

現年36歲的徐蒨寧（阿姨）是佳麗中年紀最大的一位、並已婚兼育有一女，問到年齡大可覺輸蝕？她表示：「大會取消年齡同婚姻限制係有原因，對現今女性嚟講年齡並唔係束縛，好似我，今日開學日，我送完女返學再過嚟參賽，完全可以做到兩邊兼顧。」她指女兒及丈夫也很支持她參賽，丈夫今日更有到場為他拍照。不過，他自認未較完美，身材上要努力Keep Fit，又指見到其他參賽者難免感到壓力：「有好多佳麗都有選美經驗，但我會將壓力化為努力，我會盡力做好自己。」

林司檸講到退選港姐，她坦言：「我簽唔到個合約，每個人都有唔同選擇，好開心參加到今次嘅選美，呢個係我細個嘅夢想。（港姐合約太辣？）我冇咁講過。總之每人又唔同選擇。（今次使唔使簽約？）有簽。（係咪冇咁辣？ ）我冇咁講過。」

蔡頌思表示沒想過年屆30仍然可以參加選美，知道今年大會不設年齡限制，故即時爭取機會參加，她是眾佳麗中身材最矮的一位，問她可覺得身高輸蝕？她說：「雖然好多人都咁講，但唔通細粒嘅女仔就唔靚，我要代表嬌小型嘅女仔去參賽打破紀錄。」至於可覺自己的知名度是優勢？她認為不會，又指不少佳麗都擁有選美經驗。講於其富貴背景再度受關注，她稱已經習慣：「自己已經接受咗，而且每個人嘅背景都唔一樣，我對自己嘅身份係自豪同接受。」

眾佳麗中以港英混血兒姚祖恩最索，亦是最年輕的參賽者，只有24歲，她透露：「雖然我係混血兒，但我係土生土長嘅香港人，亦喺本地學校讀書。今次係我第一次參加選美，希望可以代表香港到海外出賽。（最年輕係優勢？）可以係，亦可以唔係，因為我冇大家咁多經驗，但我肯學希望大家畀機會我進步。」