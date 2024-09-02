鄭啟泰未婚妻王雁芝走出陰霾　飛馬國散心重現笑容

資深DJ鄭啟泰今年2月3日猝逝，其未婚妻王雁芝（Angie）不時在社交網懷念鄭啟泰，昨日（1日），王雁芝在社交網貼馬來西亞旅行照，照片中看到王雁芝重現笑容，看來她逐漸走出陰霾。

王雁芝發文：「感謝馬來西亞🇲🇾對上一次去係8歲，依家18歲再來一次，三個女子勇闖大馬，玩了三個城市，結論：去馬來西亞就一個目標-吃吃吃就對了！景點風景我們都可以略過。」照片可見，王雁芝與筱靖及江凱霖飛往馬來西亞旅行，她們去了檳城影民族服寫真，王雁芝身穿粉紅色的民族服，筱靖身穿黃色的民族服，而江凱霖則穿上紫色的民族服，她們在充滿古色古香的大宅影寫真，王雁芝面對鏡頭時，展露出燦爛的笑容，此行她們吃盡了大馬的美食，還有美味的榴槤。

與王雁芝同行的筱靖日前在社交網出Post表示：「到了檳城我哋去大宅玩轉娘惹造型，也許拿督司里帶著我們太矚目，馬來旅遊發展局都來邀請我們，明天去參加他們的娘惹文化節。」而江凱霖則表示：「冷知識：峇峇娘惹（馬來語：Baba Nyonya或者Peranakan），也稱土生華人或海峽華人），是指明朝華人移民和東南亞原住民通婚的混血後裔。男性稱為峇峇，女性稱為娘惹。大家覺得呢個造型如何？我第一眼覺得好『娘』。」