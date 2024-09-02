廖慧儀疑重提舊愛哽咽　罕有鬆口：想同對方講我都放低咗

TVB Plus（82台）全新野外體驗真人騷《港女野人奇異記》已推出，4位女主持陳若思（Amber）、廖慧儀（Jessica）、胡美貽（Nicole）及何泳芍（Honey），繼上輯後繼續放下身段，為觀眾攀山涉水。而今輯一眾主持「跳出香港」，遠赴新西蘭挑戰體能極限，引領觀眾欣賞美景之餘，同時感受毛利人文化，據知今次邀得吳浩康（Deep）負責「感性導航」。

本周旅程集美景、驚險及感人，4名港女野人以素顏出鏡，行程包括行毛利人的聖山 Mt. Tarawera，全程只有3.5公里，當中一段約150米落坡路，鋪滿碎石且非常陡峭，又途經一個以天然溫泉聞名的地方，她們即大方派福利，以三點式泳衣出鏡。及後一行人到石堆陣時，導遊Jesse解釋類似一座紀念碑，毛利人會在石陣上放下一塊石頭，悼念或放下心中縈繞你那人，Jessica受訪感性及語帶哽咽表示︰「唔知係咪畀毛利人嘅文化影響，啱啱係搵咗一舊好似雲嘅石，似天上啲雲。其實想同對方講我都放低咗……」暗指年前自殺離世的舊愛。而Nicole則以手上石頭代表亡父在心中的份量，眼濕濕的說︰「我擺最大舊喺度，因為我覺得父親好重要。」