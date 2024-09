藝人胡杏兒下嫁李乘德(Philip)後誕下3子李奕霆(Brendan)、二仔李奕霖(Ryan)及細仔李奕宏(Liam),幸福美滿。中秋節將至,她帶同兒子們上烘焙課程整月餅,並將當日情況透過相片分享到社交平台。

見她與丈夫悉心指導兒子製作月餅的每一個步驟,兒子們都細心聆聽兼落足心機去做,結果順利完成,製作出外表精美的月餅,她表示:「非常感謝這個月餅烘焙課程,我們玩得很開心,我們繼續在家做更多,孩子們想送給他們的朋友炫耀。」不過,相片中不時出現藝人陳智燊,見他在場亦專心整月餅,當發現被攝入鏡後,嚇得擘大個口得個窿,相當搞笑。陳智燊太太見丈夫不停入鏡,亦在胡杏兒社交平台留言表示:「Apologies about the photobomb。」胡杏兒則回:「 your husband lol」