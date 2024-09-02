雲浩影剖白獨居心聲　淚腺失守一秒爆喊

歌手雲浩影（Cloud）近日推出新歌《引我笑》。原來今年初她搬離娘家外出獨居，經歷無助與孤單的痛苦，與新歌MV故事相類似，故當Cloud拍攝一場飲「阿媽靚湯」的戲份時，打開湯壼即一秒爆喊。故事交代心情差的「壽星女」Cloud回家發現門鎖壞掉，等待開鎖師傅上門期間，她獨坐在屋外地上吃蛋糕和Pizza，入屋後她翻開童年舊照對著窗發呆，飲湯時看到媽媽在利是封上寫上「生日快樂」時，Cloud終於崩潰，哭成淚人。

原來MV導演預先打探Cloud最喜歡媽媽煲的「番茄豆腐湯」。Cloud說：「導演出動佢媽咪，特登要求煲呢款湯，當我打開保溫壺，聞到熟悉嘅香味，係屋企嘅味道，喚醒咗一啲回憶！搬出嚟獨居後真係會home-sick（思鄉病），亦發覺要處理好多瑣碎嘢，真係幾吃力。」」她表示只要與她在乎的人有關的事情都會令她落淚。

籌備MV拍攝時，曾經考慮邀請Cloud媽演出，Cloud說：「我諗問媽咪，佢會開心答應，因為媽咪都有一個做幕前嘅小夢想，但我覺得喺媽咪面前做戲，感覺怪怪的，係我過唔到心理關口。其實拍攝期間我有一刻後悔，當時有諗過，如果媽咪在場同我一齊拍就好啦！」