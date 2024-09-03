【是日通勝】

農曆八月初一

甲辰年 壬申月 庚午日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：凌晨3時至5時、上午7時至9時、晚上7時至9時

宜：祭祀、動土、開渠

忌：嫁娶、伐木、結網

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：49、18、07

幸運顏色：黃色

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座：留意周邊消息，可助你妥善管理手上資金。

金牛座：工作運稍遜，只有將勤補拙才可走出困局。

雙子座：愛情運特別差，擇偶要留意對方的內在美。

巨蟹座：人生總會遇到不如意的事，宜保持平常心。

獅子座：一分耕耘一分收穫，趁運勢強，專注事業。

處女座：事業與財運出現跌勢，今天勿作重要決策。

天秤座：事業有進步，但對收入增長勿抱太高期望。

天蠍座：要顧及伴侶感受，愛一個人不能毫無表示。

人馬座：不要做超出能力範圍的事，以免破財收場。

山羊座：幸運指數排第一，事業發展可更上一層樓。

水瓶座：各方面的運勢都不錯，可迎來愉快的一天。

雙魚座：心態正面，別人願意親近，運勢也好起來。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）虎 偏財旺

（跌）鼠 人緣差

鼠：是日沖煞，提防被自己信任的人傷害。

牛：知人口面不知心，擇偶必須帶眼識人。

虎：偏財旺，參加抽獎活動易有意外收穫。

兔：運勢一般，遇上突發情況要保持鎮定。

龍：幹勁十足，處變不驚，做起事來快靚正。

蛇：工作運稍遜，今天適宜少說話多做事。

馬：感受到另一半的細心體貼，甜在心頭。

羊：懂得量入為出，毋須為物質生活操心。

猴：身邊出現條件不錯的異性，令你心動。

雞：事業運不穩，易被緊急事故打亂部署。

狗：工作運強，肯付出努力就有理想成績。

豬：健康運平平，是時候戒掉偏食壞習慣。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

剋應

山體因為人為的破壞，如採礦鑽探、開闢公路、築橋及隧道之類，又或天災暴雨、地震海嘯而令山崩地裂、水土流失，使山砂形狀出現大破壞，石頭凸露、沙石流走、草木枯萎不生，形成山崖漏道，此等不吉之形態，出現在任何一個方位上都以凶事為應，影響家中某位成員，或出現相關的疾病。

在一些風水典籍中都有此等記載，所謂乾首、坤腹、離目、坎耳、兌口、震足、巽股、艮手也。在天干的應象是甲頭、乙項、丙肩、丁心、戊脅、己脾、庚臍、辛股、壬脛、癸足。十二地支所表現是子疝氣、丑脾肝、寅背肱、卯目手、辰背胸、巳面齒、午心腹、未脾脅、申咳嗽、酉背肺、戌頭項、亥肝腎。

飛星賦云：切莫傷夫坤肉震筋，豈堪損手離心艮鼻。震之聲，巽之色，向背當明。乾為寒，坤為熱，往來切記。因星度象，木反側兮無仁；以象推星，水欹斜兮失志。砂形破碎，陰神值而淫亂無羞。水勢斜衝，陽卦憑則是非牽累。巽如反背，總憐流落無歸。乾若懸頭，更痛遭刑莫避。因此，在陰宅陽居上，在外局周圍都以不見凶形惡煞為上。