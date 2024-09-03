全紅嬋喬裝出巡狂粉失控　疑被男粉絲跟入女廁受驚爆喊

內地奧運健兒代表團上周六（31日）結束訪港之行後前往澳門，當中大受全國歡迎嘅全紅嬋，竟喺酒店被粉絲嚇到喊，更被大批狂粉追逐跟埋入女廁，場而極度混亂！前晚（1日）全紅嬋穿便服短褲、戴帽趁空檔與隊友外出活動，豈料好快就被守候喺酒店大堂嘅粉絲們認出，現場數百粉絲一擁而上，全紅嬋無奈遭瘋狂粉絲猛追，曾一度於電梯發送求助電話，但遠水救唔到近火，仍有大批粉絲圍堵，情急之下跑入女廁「避難」。

從網上流出影片所見，全紅嬋同另外兩人喺走廊跑咗一段路，最終跑入女廁，誰知大批等候嘅粉絲竟跟隨入內，其中一名舉機拍攝嘅更疑似為男性。過咗段短時間就有保安介入維持秩序，驅趕廁所內粉絲，但仍有百幾人喺廁所門外守候，並繼續舉起手機拍攝。其後有女工作人員用廣東話呼籲大家排隊，指全紅嬋將會同大家合照，工作人員更補充道：「你們嚇倒她了，她在裏面哭！你們退後一點，她答應我們會出來和你們合照，但是，我們一定要排好隊。如果你們仍是這樣，便沒有合照了…」及後再改用普通話呼籲，不過現場擾攘多時仍未排好隊。

及後有大批保安及疑似國家隊職員增援，最終保安築成人鏈，並讓出一條路，全紅嬋曾探頭望望外面情況，隨即又躲回女廁。最後全紅嬋手拖一名女子，並喺保安護送下緩步離開，前往電梯大堂返酒店房。當全紅嬋等候升降機期間，依然有好多粉絲趕至，全紅嬋喺電梯內打電話求救，並叫大家讓路，最終保安再次手挽手做人鏈，保護全紅嬋離開。