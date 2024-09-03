鄧麗欣認暗撻男友9個月　舊年已經見晒Cookies姊妹

藝人鄧麗欣（Stephy）偕蔣祖曼，林耀聲及張錦程等昨晚（2號）出席電影《我談的那場戀愛》首映禮，新片中飾演詐騙集團成員的她，問到是否學識『呃仔』，她強調自己本性善良：「好多人以為拍完一部戲就學識好多嘢，但其實唔係嘅，係演戲啫，都唔使學啦，做乜呃人啫。（角色係奸？）呃人都係奸㗎啦，但又唔係奸到出汁，呢個角色都係愛情至上，見到真愛都好感動嘅，喺呃人過程中尋抓緊真愛，每段感情都全情投入。」問到跟現實中的她一樣？她笑言：「你又知嘅，呢啲叫真誠，對每個人真誠對待係做人宗旨。」談及圈外男友真面目曝光，當被讚男友靚仔時，她笑問：「咁都睇到咩？（似大眼韓星？）所以嗰時我話佢唔似阿Rain（鄭智薰）囉，眼睛大啲。（男友聽到被讚好開心？）佢好怕醜，我諗佢都開心嘅，似兩個咁靚仔嘅男神，佢哋話佢似李炳憲同鄭雨盛，兩個都比較成熟啲。」

她又指男友非圈中人，所以低調為免麻煩，拒透露男友的職業，但漏口風說：「佢職業同我呢行差十萬九千里，佢係朋友介紹而識嘅。」她又覺得和男友屬兩個不同行業有好處，因會互相對對方的工作感興趣，亦認和男友拍拖逾9個月，去年其前組合Cookies的姊妹已見過男友。問可有結婚打算？她則說：「拍拖9個月咋喎，相處吓先啦，對我嚟講大家互相了解好緊要嘅。」

蔣祖曼在新片中飾演執法人員的她笑言跟大肚婆角色有緣，皆因除在《法證先鋒VI：倖存者的救贖》中飾演懷孕模特兒外，在電影中再做大肚執法人員：「喺劇集中就係唔見肚嘅大肚婆，因為做模特身嘛，同埋嗰時我減到好瘦，但依家就肥番15磅有125磅。」有電影前輩重提當年在無綫的人工偏低，大爆每個騷得500元騷錢，但加薪只得50元，她就為無綫護航指無綫對她不薄：「前輩係好多年前嘅事，無綫加薪係人人唔同，我人工就還可以啦，但加幾多人工就唔講得，係公司秘密，總之夠生活啦，唔使貼錢拍劇。」

她又說以前也是電影人，但由於多拍攝獨立電影，所以收入不高，要邊拍電影邊打工維持生計，而她以前的兼職工作層面很廣泛，但主要為飲食業，她謂：「做過外賣員，大部份時間做餐廳、樓面、送餐、知客都有做過，只係未洗過碗，不過我唔介意洗碗，如果有朋友需要人做兼職，任何工種我依家都樂意去做，倒垃圾都撈，我唔會因為演員身份而覺得唔方便，做演員要接觸多啲唔同嘅人先有助演技，乜都要試吓。」但有謂演妓女難於實習，她就謂：「呢啲靠幻想就得。（你好好學喎？）咁我唔叻又唔醒嘛，咪要增值自己囉。」她又稱希望電影及電視雙線發展，不會錯過任何演出機會。