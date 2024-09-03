Edan隨緣唔想結婚　陳凱詠不排除閃婚

呂爵安（Edan）近日孖陳凱詠（Jace）推出首支男女合唱歌，二人暢談愛情觀。Edan表示沒有結婚的想法，並自認是外貌協會，不過就不喜歡無理取鬧的女生，而Jace就自言不排除會閃婚：「我係一個可以好飄嘅人。」

MIRROR成員呂爵安（Edan）和陳凱詠（Jace）近日推出首支合唱歌《漸漸我們》，MV中二人扮演過氣情侶，默契十足。不過原來他們早在《全民造星I》已經認識，之後又合作節目《激安百貨》，再繼而因早前的《拉闊音樂會》令二人重遇，促成了今次合作。不過Edan透露原來他們有整整三年時間沒有聯繫：「我係今年年頭1月搵Jace合作，但查翻個紀錄，原來對上一次搵佢已經係2020年，中間3年係完全冇傾過偈。」但就笑言一見到對方就有一種莫名的熟悉感和信任，完全不用熱身。

提到今次二人首合作演繹情歌，Edan笑言沒有難度：「因為首歌係講我哋分咗手。」Jace言MV中講述離開的傷感相信大家不多不少都會經歷過，所以都容易代入。Edan還指歌曲非常適合用來抒發情緒，Jace亦贊同指有時候太傷心，想哭又哭不出來，這時候就需要傷感情歌來幫助自己發洩。

談到現階段對愛情的看法，Edan就表示隨緣，稱從來沒有想過要結婚，謂自己是一個計劃周全的人，所以閃婚這種事不會發生在自己身上。相反Jace就指自己有機會閃婚：「我係一個可以好飄嘅人，雖然都仲有理智，但可以好快。」表示小時候會選志趣相投的人，但隨年紀漸長發現相處和性格比較重要。問到二人是否外貌協會？Jace就指自己不是，而Edan就坦言承認，但如果涉及到愛情，性格會比外貌重要：「性格上我會鍾意好玩嘅，最緊要大家夾到。」又稱自己是一個喜歡講道理的人，對無理取鬧的女生會卻步，而Jace則偏向喜歡生活技能高的異性：「因為我生活常識好差，我屋企有啲嘢壞咗會唔知點算。」至於提到MIRROR近期廣告量下滑，疑人氣急跌，Edan就指是因為今年頭半年MIRROR都去了巡迴演唱會，言作為藝人應專注唱歌拍戲，深信只要做得好，自然就會有人支持。

Edan credit

Makeup: San Chan

Hair: Man Chan @ CHIC Private I Salon

Stylist: PIPA Creative

Wardrobe: Lane Crawford

Jace credit

Hair: Kenki Lau

Makeup: One Tung

Wardrobe: DIESEL

Accessories: Lane Crawford (Necklace) , BVLGARI (Rings & Watch)

場地：No. 5 Studio HK