Jeremy生日獲近千粉絲贈藍海　感動哽咽大派魔法牌

男團MIRROR成員Jeremy（李駿傑）於9月8日踏入29歲，歌迷會特意於酒店舉行預祝生日會，近1,000名Unicorns（Jeremy歌迷暱稱）出席，齊齊穿着Club Tee化身一片藍海為偶像預祝生日。

過去一年，Jeremy走訪各個城市及舞台獲得不少演出機會，忠粉一直緊緊陪伴追隨。是次生日會以「魔法」為主題，寓意Jeremy與Unicorns一同施展魔法於Unicorn Kingdom展開奇幻之旅。Jeremy感受到歌迷的用心及愛，一度感動到哽咽：「感恩今年多咗表演，可以多啲同大家見面嘅機會，因為大家嘅支持，我先可以走到今日呢一步。」更向Unicorns道出情深說話：「希望每一次見面都可以記得大家，認得每位個樣，因為同大家相遇係很好嘅緣分。」

生日會中，Jeremy與Unicorns開心互動，玩遊戲之餘更一起打機及近距離大合唱《獨角獸之戀》。歌迷會特意送上代表Jeremy的公仔「駿酸」造型生日蛋糕，插滿魔法元素旗幟和禮物籃，令準壽星仔相當興奮，他亦向粉絲逐一派發「魔法卡牌」，近距離接收生日祝福。生日會尾聲時，Unicorns準備了即日拍攝的短片，向Jeremy表示：「繼續相信，繼續陪伴，為你護航，成就最耀眼的的光芒」除生日會外，歌迷會亦選旺角某商場舉行生日展覽，將於9月4日至9月16日開放。