ANSONBEAN激嬲女友靠唱歌道歉　周殷廷仲未簽新公司

歌手ANSONBEAN、女友張天穎（Jaime）及周殷廷（YT）等，今午（3日）到太古出席一個同志活動記者會，場面相當熱鬧。ANSONBEAN受訪時預告稍後將於相關音樂活動上演出，由於今次是戶外舉行，自己也很期待。問到身邊是否很多同性戀朋友，他大方回應：「有，亦都有人approach (追求）過我，不過我清楚自己喜歡女生，今日女友都有嚟。（到時會唔會同女友同台演出？）其實我唔介意嘅，但係覺得要搵啱嘅機會，因為首次同台係好難忘及重要嘅事嘛。」

他又表示早前曾試過與女友一起作曲：「係我哋首次喺音樂上嘅合作。（有冇鬧交？）少少磨擦囉，錄音過程我對佢錄音室隻貓嘅貓毛有啲敏感，咳咗幾聲好忟，但亦因為咁今次先意外地有呢首情歌誕生，首歌本來唔係呢個題材嘅。我覺得有時同佢有磨擦及高低起伏唔緊要，最緊要大家一齊努力令關係更好。」他靦腆指發生磨擦後自己對女友「唱住歌道歉」，認真浪漫。

而活動上Jaime爆男友獲活動邀請時「喺個廳開心到跳起嚟」，又指每晚睡覺前二人要互講3件感恩的事，因而惹來同居疑雲，受訪時她澄清：「講感恩事可以用電話講嘅，我有時會上去屋企打吓機、作吓曲，因為唔想喺街再畀人影到，況且呢排天氣熱呀。我依家錄緊音，如果身邊有人嘈住我會發癲，所以冇一齊住呀。」她又指與男友拍拖7、8個月，雙方懂得互相包容，但又笑說：「希望佢好似自己首歌咁，改吓啲壞脾氣。（佢脾氣好差？）有時有啲忟囉，不過我哋冇嗌交。」她又指男友會爆金句，例如於電話內大講「感恩有妳陪住我」，當記者打趣指他們未過蜜月期時，Jaime冧爆表示：「我父母依家都係咁，所以都希望佢繼續落去㗎！」

歌手周殷廷（YT）亦有出席活動，同場有歌手大爆多年前獲該組織邀請擔任大使時，遭當時所屬唱片公司反對，而目前YT與前唱片公司一直保持緊密合作關係。YT受訪時表示：「頭先聽到佢咁講，我都笑到碌地，不過佢講嗰段時間我未返到嚟香港發展。我覺得依家公司好開通同開明，每個藝人都有自己相信同想做嘅嘢，我同高層陳志光有好多嘅溝通，有時傾偈會傾到夜晚11點幾，大家都有種信任。」

YT突然自爆其實自上年8月，自己已約滿前唱片公司，但大家仍然保持良好關係：「即係好似大家用電訊商咁，約滿都可以繼續再用，唔使簽約，當時係想做好手頭工作先再講其他，依家我哋都開始再啟動傾合約喇，咁前唱片公司一定係有優先權。（暫時冇其他公司搵你？）我都冇對外講話自己約滿，無論點都好做人要講道義，所以一定會先同唱片公司傾，若果傾唔成先會接觸其他公司。」他打趣指自己傾續約條件時「獅子開大口」：「講笑啫，咁我要求要10億，但公司希望員工零酬勞，傾嘅時候最緊要公道。」