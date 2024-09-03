老闆日前被免職　NewJeans齊人撐首爾時裝周開幕

韓國當紅女團NewJeans所屬的ADOR事務所老闆閔熙珍今年4月爆出與母公司HYBE鬧不和，閔熙珍於上月27日被HYBE免除公司代表的職務，而她則會繼續擔任NewJeans的製作人。

NewJeans成員Minji昨日（2日）在官方社交平台表示：「想跟擔心和安慰我們的Bunnies（NewJeans官方粉絲名）說句沒關係，但這次我沒有這樣的自信，一天的時間也不夠我們講好的說話，為甚麼要大家經歷這些不必要的辛勞，我感到很抱歉，因為無法解決而覺得無奈。」成員Danielle亦表示：「代表被免職了，各方面都感到很辛苦，有很多苦惱，希望大家知道我一直在想你們。」Hanni則公開自己創作的歌曲，希望能安慰粉絲、隊友和閔熙珍。

而首爾時裝周今日（3日）在首爾東大門設計廣場開幕，NewJeans以宣傳大使身份現身開幕活動，Minji、Hanni、Haerin與Danielle穿上短裙大騷長腿，Hyein則以露腰裝襯長褲晒出小蠻腰，相當型格，而女團Apink成員吳夏榮、男團Highlight成員李起光及INFINITE成員成鍾等亦有捧場。