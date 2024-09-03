期待已久的平治(Mercedes-Benz) 全新G-Class（下簡稱：新G）豪華越野四驅終於在日前抵港登場。這次引進香港的新G，除了依舊有AMG G 63，還有G 500以及識得G-Turn原地轉（若選配LOW RANGE低檔越野減速功能）的家族新成員純電G — G 580e。

其中家族新成員G 580e採用了EQ純電動力技術，配上四個獨立控制電馬達，綜合馬力及扭力分別達587hp和1,164Nm，4.7秒完成0-100km/h，極速180km/h。車載116kWh高壓鋰離子電池，擁有491km續航力(WLTP)，支援高達200kW DC直流快速充電，約32分鐘便可由10%充至80%。以11kW AC交流電中速充電，不用12小時可充滿。

至於G 500和AMG G 63均採用了48V輕混能技術，配搭3.0L直六渦輪增壓引擎和9G-TRONIC波箱的G 500，最大馬力及扭力分別449hp和560Nm，0-100km/h只需5.4秒，極速210km/h；而配上AMG 4.0L V8雙渦輪增壓引擎和AMG SPEEDSHIFT TCT 9G波箱的AMG G 63，最大馬力及扭力分別達585hp和850Nm，0-100km/h僅4.3秒，極速220km/h。

越野能力方面，三者均可在斜度最高達 35° 的斜坡上穩定行駛， 其中G 580e車軸之間的離地間隙至少為250mm，前及後的接近角/離去角分別為 32°和30.7° ，通過角20.3°，涉水/越泥能力深達850mm 。而G 500和AMG G 63車軸之間的離地間隙則至少為241mm，接近角/離去角分別為前 31°和後30°，通過角26°，涉水/越泥能力則達700mm深。