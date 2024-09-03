馮允謙下月紅館開騷　分享獨門練氣秘技

歌手馮允謙（Jay）、陳蕾、談善言和謝咏欣今日（3日）齊出席時裝品牌活動。將於下月假紅館舉行一連3場演唱會的Jay透露，每天為個唱備戰，早晚跑步練氣，之後做Gym及排舞，整個人都消瘦不少，又分享獨門練氣方法，他說：「自3年前疫情開始，我都係戴住口罩跑步，（唔窒息嗎？）覺得條氣好咗，但我唔鼓勵其他人咁做。」

至於健身是否準備在騷上騷肌？他說：「暫時未得，但一個月後可能可以，不過發覺自己新陳代謝慢咗，但呢個唔係唔健身嘅藉口，亦會加插跳舞環節，但相信捧場嘅歌迷主要嚟聽我唱歌。」他又指加拿大的家人及女友會專誠返港支持，屆時定請食大餐為親友洗塵，又說會邀請嘉賓，但名單保持神秘感。

而同場的陳蕾早前分別到歐洲及東京旅行，笑言兩個旅程都半工半私，她說：「去歐洲旅行時，咁啱嗰度有個節目，好啱我首《五瓣玫瑰》，所以叫拍攝隊飛嚟拍埋MV，而去東京就係同岑寧兒去睇音樂節吸收吓啲經驗，我都想參加呢啲音樂節，帶廣東歌去唔同嘅地方。」她又謂唱片公司安排她在歐洲拍MV，可擔心被指唱片公司偏心她？她否認自己特別得寵：「公司其他歌手都有去外地拍MV，有去過日本同台灣，我喺歐洲拍都因為我咁啱喺嗰度啫。」她又指可能旅行時樣子太Cool，所以兩程都冇艷遇，笑言：「歐洲啲小偷都畀我個cool樣嚇窒。」