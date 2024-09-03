羅天宇不知陳曉華傳婚訊　認陳懿德只是朋友

藝人羅天宇與施匡翹今日（3日）出席寵物活動記者會。他受訪時透露家中飼養了包括龜、兔仔、貓和狗等多類寵物，又指會趁中秋跟家人帶同寵物出席該活動，屆時自己亦會擺攤賣小食，問到「家人」是否包括緋聞女友陳懿德？他指跟對方是好好的朋友：「會叫一班朋友去，睇下大家有冇時間。（你同佢嘅關係？）好好嘅朋友，唔開劇時有見下面，但開劇連休息時間都唔夠，大家有時間都會出嚟食飯。（兩個人？）兩個比較少，冇、冇、冇，基本上係一班人食飯。」

提到亦曾跟他傳緋聞的陳曉華近日被傳與朱敏瀚拍拖更快將結婚，他對此表示全不知情：「真係完全唔知佢拍拖，睇到新聞都戥佢開心，點解仲未回應？」他指正跟對方一起開工，又笑指會替大家問個究竟。

談到之前跟他合作處境劇《愛回家》後也傳過緋聞、及後二人一直以兄妹相稱的蔣家旻，亦被爆出將於月底結婚，天宇表示仍未收到請帖，看到消息後即傳短訊給對方問清楚究竟，他說：「唔係太清楚，但曾經聽聞過。（你事前已知？）聽聞過，唔知真定假。（見過佢男友？）未見過，報道好似話做幕後。」

記者笑指有「女神收割機」之稱的他，跟他傳過緋聞的女藝人也找到好歸宿，不過自己則未有着落，他慨嘆感情事要看緣分，媽媽亦沒有催促，笑言先專心工作儲定老婆本：「香港結婚使好多錢。（你有小食生意！）生意唔係一定成功，依家仲學習中。」