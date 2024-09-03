訪問韓國男團EPEX　嚴崇天獲讚粗咗

主持嚴崇天（阿天）為HOY TV主持的旅遊節目《快閃·泰日韓》近日播出，這有別於一般旅遊吃喝玩，今次主要去韓國探訪演藝圈朋友，而且獻出好多第一次。學習韓語多年，終於大派用場，他表示：「年初訪問過韓國男團EPEX，所以今次做節目第一時間就諗起佢哋，然後EPEX經理人好好，安排我哋去睇佢哋嘅騷，第一次喺韓國睇騷，完騷仲去後台探班，同佢哋傾偈玩遊戲，最搞笑係EPEX用韓文話我大隻咗手臂好粗，證明健身有功。」

拍攝完阿天更獲贈簽名專輯及全部成員的簽名應援手燈，認真開心。除了探韓團EPEX，阿天亦與將出道的藝人JJ Baby傾偈，大讚JJ Baby年紀輕輕，但好聰明又有禮，還主動叫他站在C位，「我仲第一次喺韓國嘅錄音室錄歌，錄我最鍾意嘅韓國女團(G)I-DLE嘅歌。」他並預告將有機會與韓國頂流女團的一位成員合作拍節目，「如果成事真係好興奮。」

另外，因經常主持有關韓國的綜藝節目，最近在「韓國最耀眼香港之星頒獎典禮」獲頒「最耀眼男主持」獎項，同場獲獎的還有謝安琪、唐詩詠和林保怡等，「其實做主持咁多年第一次拎主持相關嘅獎項，受寵若驚！事前只知道要主持活動，但估唔到自己係得獎者之一，因為得獎結果係由韓國著名製作人核實，每位得獎者都好有份量，我係最小人物嘅一個，雖然知道自己有好多不足需要進步，但獲獎絕對係一種肯定。」