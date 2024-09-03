胡鴻鈞自爆投資6位數　進軍上海開銀飾店

藝人胡楓、蔚雨芯、胡鴻鈞、施匡翹及楊潮凱等晚上（3日）為中秋慈善活動擔任嘉賓。以音樂大使身份出席的蔚雨芯，表示離巢無綫後主力發展音樂及自己美容生意，笑言內心有一團歌手火，近年經常為慈善活動獻唱，過足歌手癮，又透露除了籌備新歌外，稍後亦會於國內發展旅遊生意。提到吳奇隆近日在毫無預警下，被退出有份參與的內地綜藝節目，曾簽約對方公司的蔚雨芯就指跟對方完約後已很少聯絡，但大讚前老闆人很好：「佢好支持我嘅美容產品，雖然前老闆娘（劉詩詩）就少啲，但佢真係好靚，好似喺仙境出嚟咁，我都畀佢融化咗。（搵佢做產品代言？）唔夠膽。」提到幕前演出，她表示若角色合適加上時間配合到會考慮。

至於胡鴻鈞就表示中秋未知是否在港過：「因為遲啲要去北京同上海工作，如果有時間都想同屋企人過中秋。」他表示剛推出國語新歌，又指疫情期間曾於廣東開騷，現正籌備於當地開Round two，揚言除了廣東外亦希望到其他省市作巡唱。另他自爆近日投資了6位數，跟朋友在上海跟開設銀飾店：「本身兩個朋友代理外國品牌，我自己亦好鍾意戴銀製飾物，所以今次佢哋開分店搵我一齊投資。（有打算香港開分店？）唔好咁貪心，做好上海先再考慮，當然都希望可以去唔同城市推廣。（有冇送畀蔡思貝？）冇送過畀任何人。」