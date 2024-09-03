Riley Reign肉感辣妹　享受床戰

對於貪玩嘅人嚟講，最希望就係能夠寓工作於娛樂，唔單止搵到錢，又可以滿足慾望，來自美國嘅脫星Riley Reign便將呢種諗法付諸行動，仲話依家仲未玩夠添！

滿足私慾

成語「玩物喪志」，意思指因沉溺於某樣事物，而荒廢應做嘅事，不過呢句話套用喺Riley Reign身上就唔係咁啱喇！雖然佢係好鍾意玩，但卻將興趣變成事業，仲要做得有聲有「色」添！

喺美國佛羅里達州馬蓋特出生嘅佢，因為家庭環境唔好，為咗生計，自細便跟隨父母移居多個地方，而性格外向又貪玩嘅佢，喺唔同嘅地方都認識到好多朋友，更養成玩樂大過天嘅性格。高中畢業後，因要搵錢去玩，先後喺快餐店及咖啡店工作，後來從朋友口中，得知脫星事務所招聘四仔演員，坦言勁享受性愛嘅Riley Reign，覺得呢個世界冇一種工作，可以滿足到個人慾望之餘，又能搵到錢，於是自薦到脫星事務所，就係咁，喺2021年以22歲之齡出道。

打響名堂

Riley Reign回憶喺面試時，對方問佢點解要入行，佢話自己好鍾意曳曳，又享受充滿刺激嘅性愛，而最重要係做脫星可以搵到好多錢！Riley Reign笑稱從眼神可以睇得出，對方好滿足佢嘅答應，所以即時取錄及簽合約。

甫出道，佢就為成人影片網站Manyvids演出處女作《Slaying Riley Reign》，而演出當日令佢相當期待又興奮，更被對手高超床技搞到高潮迭起，令佢回味無窮。憑住出色嘅演技同床技，不但令作品大受歡迎，更成功打響名堂，人氣直線飆升後，之後獲得Brazzers、Evil Angels等大型片廠重金禮聘演出，並且喺多個四仔頒獎禮上獲得「最佳新人脫星」提名。不過Riley Reign稱獎項係其次，最重要係可以玩盡好多唔同嘅招式及高難度體位，令佢非常滿足！

Profile

出生地：美國

身高：170cm

三圍：35D-25-36

人氣脫星嘅Riley Reign近年亦跟唔少脫星一樣，開始經營社交帳號，目的並非做網紅，而係想宣傳自己個網絡會員帳號，透過自家製成人影片大力吸金。