【是日通勝】

農曆八月初二

甲辰年 壬申月 辛未日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：凌晨3時至5時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：祭祀、出行、動土

忌：安床、開市、移徙

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：02、20、09

幸運顏色：金色、白色

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：血汗錢不易賺，更會有勞而無功的情況。

金牛座：人氣欠佳，親和力不足，與人合作易碰釘。

雙子座：突發事情令愛侶生氣，快解釋清楚免誤會。

巨蟹座：財運有點糟糕，勿為金錢問題而迷失自己。

獅子座：投資市場風高浪急，持觀望態度比較穩陣。

處女座：各方面運勢皆上升，生活愜意，心情極好。

天秤座：理財態度可進取一點，容易從投資中獲利。

天蠍座：易惹口舌是非，別和沒教養的人斤斤計較。

人馬座：抽空接觸一些財務知識，可獲得投資靈感。

山羊座：運勢回落，但仍勝過不少人，保持平常心。

水瓶座：說好話是不用錢，不妨對情人多讚美幾句！

雙魚座：事業有少許進步，宜專注工作，切勿分心。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）蛇 心情靚

（跌）牛 桃花弱

鼠：心浮氣躁，判斷力差，易中騙徒圈套。

牛：是日沖煞，感情運欠佳，勿掉以輕心。

虎：工作運稍遜，不應把所有事都攬上身。

兔：別人有困難應伸出援手，好人有好報。

龍：事業有進步，能跟同事建立良好默契。

蛇：各方面運勢都很好，沒有事情要操心。

馬：桃花運不錯，順其自然就有機會脫單。

羊：做運動有益身心，但謹記要適可而止。

猴：事業發展現暗湧，要打醒十二分精神。

雞：桃花運上升，感情生活易有甜蜜體驗。

狗：健康有隱憂，小心飲食，防病從口入。

豬：工作進展不似預期，做好本分最緊要。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

享夫福相

近日吳千語與「百億富三代」施伯雄在意大利補辦盛大婚禮，嫁入豪門再成熱話！

除了豪門少奶，其實只要搵到個對自己好又有承擔的男人，已算享夫福！來看看面相中的享夫福相。

‧鼻高且直

相學中，女人的鼻代表夫星。鼻樑夠高夠直，得享夫福，有機會嫁個有地位、有財富的如意郎君。

‧顴鼻相配

相學中，女人的鼻代表夫星。顴骨與鼻形匹配，代表婚後生活頗佳，伴侶的經濟條件也不俗。

‧鼻頭有肉

即使鼻樑高直，也必須要鼻頭有肉才可享夫福。所謂「鼻頭有肉，內心無毒」，鼻頭圓而有肉者，心地較善良。若鼻頭圓潤而鼻樑不高，因為人和善又聽取他人意見，婚姻生活亦會愉快。如果鼻頭太尖削，丈夫有錢也不一定給你任意揮霍。

‧嘴角向上

嘴形微微向上，狀似經常帶笑的女性，人緣頗佳，會有一段美好婚姻。

‧下巴兜

下巴圓而有肉者不但晚年運佳，也特別喜歡家庭生活。子女緣亦不俗，可以安享晚年。