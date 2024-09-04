娛圈單打︱女神身世多坎坷　老母貪錢苛索多

韓流「最美小三」韓韶禧跟男神朴敘俊合作的抗日神劇《京城怪物》即將播出第二季，粉絲都引頸以待。韓韶禧今年事業順風順水，但私人感情一塌糊塗，跟影帝柳俊烈一段情快來快去，期間連串情緒失控表現，令這位最美小三招來不少惡評。

不合適的人過咗去就算，話晒男未婚女未嫁，分手可以乾手淨腳，之不過家人就唔係話分就分。韓韶禧媽媽涉嫌開設並營運十幾間非法賭場，日前被警方拘捕，案情指韓母經營賭檔已有3年，期間曾遭罰款，但屢罰不改。

喂，喺香港非法開賭固然係刑事罪行，喺南韓就連參與賭博都係重罪。呢，《我的野蠻女友》男星車太鉉數年前捲入爛賭風波，唔止要退出所有節目，仲受到警方傳召調查。根據南韓刑法，國民不能參與任何賭博，否則可被罰款不多於1,000萬韓圜；如屬慣性賭博罪行，可被罰款不多於2,000萬韓圜及入獄不多於3年。連賭都唔畀，開賭檔就罰得更重。

嗱，韓韶禧經紀公司急急發聲明劃清界線，指「這是她母親的極端個人行為，韓韶禧也是透過報道才得知情況」。其後韓媒繼續幫女神洗白，指其母在韓韶禧小時候已將她拋棄，由嫲嫲撫養成人，其母在女神走紅後即返來𢱑錢，女神已幫母親還債多次，不勝負荷，表明不會再為其母負責。

睇嚟唔少靚女都係身世坎坷。香港代表有蔡少芬，自細已為爛賭母孭起巨債，終於不堪苛索，斷絕關係。日本的宮澤里惠更慘情，18歲已被毒母推出去拍全裸寫真，大半生受盡母親操控，連婚都結唔成，仲一度暴瘦抑鬱。