黃嘉雯S身形遊巴塞隆拿　向鬼才建築師「致敬」

前港姐冠軍黃嘉雯早前到巴塞隆拿「朝聖」，四出遊覽欣賞西班牙最偉大建築師安東尼高迪（Antoni Gaudi）的名作，而身為前港姐冠軍的她亦悉心配襯，展現迷人曲線美，向大師作品致敬。她在社交網分享說：「完全想像不到這位生於十九世紀的鬼才建築師可以把這些這麼前衞的作品一個個創造在巴塞隆拿的每一個角落。Gaudi曾經說過：”直線屬於人類，曲線屬於上帝“他的作品靈感大部分來自於大自然，顏色豐富耀眼，每一個角落的細節仔細程度都像一件件獨立的藝術品，沒有對稱的線條，沒有工整的直線，就像上帝創造萬物的時候，都是沒有規律般獨一無二的。」

黃嘉雯總結今次巴塞之旅是「Gaudi的狂想曲」：「想像一下十九、二十世世紀相對保守社會下，會有一座像聖家大教堂獨特設計的教堂出現，是一件多麼不可思議的事，是要衝破多少難關和阻撓才能令這個設計誕生，難怪到現在二十一世紀還在興建中，Gaudi的設計看來絕不過時。」

今次她除了在城市中欣賞到大師新奇有趣的作品外，她還指在當地一個天台欣賞了每晚只有一場的演唱會，由橘黃色的黃昏到漸變成醉人的紫紅色做舞台的背景，簡直是美到不喝酒也人自醉。