陳豪認全家中文最好　譚俊彥爆陳曉華「有咗」

藝人陳豪（阿Mo），龔嘉欣（Katy)，譚俊彥（Shaun）及張曦文（Kelly）偕同劇《企業強人》演員，包括李芷晴和尹詩沛等於（3號）晚齊錄影無綫遊戲節目《大師兄開學感謝祭》，各演員玩《Good Morning Sir》遊戲時表現投入，個個玩到跳高及瞓地，尤其穿低胸裝的尹詩沛跑步時，出現波濤洶湧的吸睛畫面，不過講搶鏡度非陳豪莫屬，皆因孭住書包的他為求好成績，主動波返後台再助跑而出，更一度凌空跳高，大力揈出背囊內物件，可是有頭威冇尾陣，見他只揈出褲袋內的手機，且跌在界線內，而背囊內的物件卻未見拋出，場面令全場爆笑，連專程捧場的Mo媽及胞哥都笑到肚攣。

家有三位小朋友的陳豪被問到仔女開學，他說開學已2周，仔女的功課一年比一年難，與太太陳茵媺要用心教外，又請補習老師，不過他堅持親教小朋友中文及廣東話，更自誇是全家中文最好的一個：「我中文唔好係假象，我係專家。」講到無綫行政主席許濤日前與合約藝員開大會，陳豪表示：「聽到消息好開心，拍戲外，商演都有更多機會，會有更多新平台，相信會有更多唔同機會。」而Kelly謂早前隨隊出席上海電視節：「係我第一次參與大型活動，主席鼓勵大家，我對公司充滿信心，新劇《企業強人》快將推出，都係同內地平台合作，相信公司將我哋爭取更多機會。」

Shaun和Katy接受訪問時，異口同聲自稱是遊戲節目常客，贏過不少獎金，獎品及贈券，Shaun表示最水皮一次都贏到到21支電動牙刷，Katy自言是「遊戲王」：「我成日都贏到獎金，乜獎品都攞過，我仲專登清空咗車尾廂用嚟擺獎品，不過都係分晒畀啲同事，造福大家，最緊要大家開心。」兩人又透露《企》劇快將推出，Katy表示：「呢個劇我好期待，劇中我有5個階段，個角色係做足10年，我初時都有啲擔心出嚟嘅感覺係點。」Shaun就叫Katy安心，因為睇過宣傳片段，9成人都一致讚好，況且是深圳靚實場兼用半年拍攝，Katy又說飾演快遞員，而她所身處的小鎮是搭建而成非特效。

談及許濤早前召開大會跟藝員傾大灣區發展方向，Shaun則指公司有不少好消息公布，除餐廳會轉換負責人，讓員工有優質膳食外，還會加設休息設施，指無綫除會開拓大灣區市場外，依然視香港為基地，拍劇會視乎需要而選擇在內地或香港拍攝，相信無綫不會放輕香港市場。至於許濤鼓勵藝員積極發展大灣區市場？Shaun繼續說未加盟無綫前，自己已發展內地市場，他又說：「公司鼓勵我哋喺網上嘅發展，而公司除會配合外，仲會有內地公司，希望喺廣告收益上，香港及內地做到互利互惠。」他又謂即晚和Kelly返內地橫琴拍攝電視電影約逗留半個月，覺得現時中港兩地交通方便，仔女放假亦會往內地探班。

而Katy則說和陳山聰將往澳洲參與宣傳工作，並自留一天在當地旅遊，希望在cafe有如電影般的浪漫偶遇，問到她不是蜜運中？她強調單身已久，現已學識採取主動，打開自己心扉，不過結婚前才會公開戀情。Shaun亦鼓勵她多外出結識異性，覺得緣分到擋也擋不住。

問到Shaun日前和傳於年底和朱敏翰結婚的陳曉華出席飯局，可收到結婚帖？Shaun爆seed謂：「唔係有咗咩？我講笑啫，啲人笑佢，我就話佢結婚係假，有咗先係真。（佢有咩反應？）笑囉。（有冇請你飲？）梗係唔係啦，我個人認為係花邊新聞嚟嘅，因為佢係5劇在手嘅劇后。」