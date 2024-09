由同志片《以你的名字呼喚我》(Call Me By Your Name)意大利導演Luca Guadagnino執導的同志新片《Queer》昨日(3日)於《第81屆威尼斯電影節》舉行首映禮,他與兩大男主角「占士邦」丹尼爾格力(Daniel Craig)與Drew Starkey齊齊出席。一臉白鬚的丹尼爾戴上黑超,帶同女星妻子麗歌慧絲(Rachel Weisz)行紅地氈,大晒恩愛,她以一身深藍色低胸露肩晚裝展裙亮相,明艷照人,成為鏡頭焦點。

故事以1940年代為背景,講述丹尼爾飾演的美國人於墨西哥夜蒲,迷戀上Drew飾演的吸毒美國前士兵。電影播放後,觀眾報以11分鐘44秒的站立拍掌致敬。同樣是同志的西班牙導演艾慕杜華(Pedro Almodóvar)宣傳完自己新作,亦出席《Queer》首映禮,完場後與Luca擁抱。