李靄璣否認餵奶走光　陳柏宇送愛女返學唔混亂

創作歌手林奕匡（Phil）和前無綫主持太太李靄璣（Rikko）榮升新手爸媽，日前一索得男，平安誕下兒子Darrien。日前Rikko分享一家三口的合照外，又透露第一次餵人奶時感動到喊：「餵人奶真係每2、3鐘頭一次，Darrien BB食奶個Latching真係做得好叻，媽媽都要加油，食多啲營養食物，做多啲奶」，不過她晒出餵人奶的照片時，鬧出走光疑雲。

Rikko零晨3時起身餵奶時，對於疑走光一事回應說：「我覺得唔係（走光）囉，嗰個應該陰影位，不過被誤會都唔介意。」又指剛出院回家坐月，又忙照顧初生BB，所以未有留意新聞。

而跟Phil同屬一間唱片公司的陳柏宇（Jason）亦忙做湊女公，每日堅持陪囡囡食早餐外，日前又送大女陳羿辰（Abigail）返學，每朝如打仗一樣，不過Jason卻表示：「我阿女讀國際學校，其實8月15號已經開咗學，帶佢返學唔覺好混亂喎，有時我就送個女，有時就媽咪負責，都唔覺得辛苦嘅。」見5歲的Abigail長高了不少，且相當獨立，自己書包自己孭，就算要拎埋個重疊疊的手挽袋，也不用媽咪做工人姐姐代勞，絕對沒有公主病，全靠爸媽教得好。