【簡潔生活學】書枱「留白」的重要

暑假結束，新學期又開始了！還記得仍是孩童的我，每逢新學年開始，都會跟自己說：今年也要加油，好好學習呀！或許是一路的堅持，成就了現在的我，即使離開校園N個世代，依然每年為自己設立一個目標，到年尾時，對自己有所交代。

那些年，物質沒那麼豐盛，如果有兄弟姐妹，校服也會「一個傳一個」，不會年年買新書包新筆盒，每件文具，都會特別珍惜，現在的小朋友真是幸福得多，尤其現代家庭都是一個起（孩子）兩個止，讓小朋友可以擁有自己的房間或書枱，有充足的空間專心溫習。

有關書枱整理，大家有沒有發現當放了第一件物品後，就會愈積愈多，文具、月曆、信件、水杯、盆栽、眼鏡、書本、手機、電腦、耳筒、叉電線等等，幾乎被物品佔去7成面積，那刻才驚覺為甚麼這樣凌亂！

想打造不容易混亂的書枱，或是即使亂了也可以很快恢復原狀，首先要想清楚，1.你的書枱最大用途是甚麼呢？例如：溫習、工作、化妝或是要兼用作飯桌？如果已經清楚，就把與用途無關的東西拿走，放到適合的位置或者到櫃桶之中。

2.由於枱面面積有限，不妨考慮利用洞洞板或層架向上發展，只要一抬頭，就可以看到自己所需的物件，拿取都很便捷。

3.那些收進櫃桶的東西，按需要用收納盒分類放好，例如：文具歸文具、化妝品歸化妝品、電子用品歸電子用品，各有山頭不越界，但最重要是存放適量的數目，以及用完放回原位，才能保持各個區域的「寧靜」。

最理想枱面保有「留白」空間，視覺上有安穩情緒作用，自然有助提升學習或工作效率了。

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM專業收納服務公司創辦人

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

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