港姐︱王汛文奪友誼小姐　陳甜甜爆對方請食蛋撻食肥佢

15位港姐候選佳麗今日（4日）獲安排與「最上鏡小姐」評判包括「師姐」翁嘉穗、劉倩婷、陳法蓉、曹敏莉及朱凱婷見面，為她們傳授選美心得。而下午記者會上，佳麗投票互選「友誼小姐」，最終由（3）王汛文奪得，得獎後她表現得相當激動，爆喊要身旁的陳法蓉安慰。

王汛文得獎後受訪，依然激動哽咽，她解釋：「其實呢幾日我都冇諗過呢件事，因為唔想有期望及失望，坦白講好多位佳麗都有可能會攞獎嘅，不過頭先喺台上⋯好開心同好感動。（估自己贏啲咩？）覺得每個人都有優點，要睇佳麗們對「友誼小姐」嘅定義係啲咩，可能有啲種類型啱佢哋，佢哋就揀我啦。（覺得自己冇乜殺傷力？）個個都冇殺傷力，大家都好Nice，可能我比較主動撩大家傾偈啩，又會盡量提點吓其他人。我讚得佢哋多，佢哋就揀我啩，哈哈！」

王汛文表示，相信與她一同前往菲律賓外景的（2）倪樂琳及（4）謝淑怡，會投票支持自己：「同埋呢排我同（1）陳紫佟都好好朋友，佢都應該會。（咁你又投咗邊位？）（1）陳紫佟、（4）謝淑怡同（7）秦冀雯。（攞咗獎自信心會大啲？）啱啱啫，仲未諗到，不過聽你講完應該又係，呢排要再做多啲準備。（以往友誼小姐好難入到三甲。）唔會囉，如果你係好嘅話，其實咩獎都要畀你！（咁你有冇信心？）當日嘅狀態啦，好嘅話都會有信心。」

大熱（2）倪樂琳和（9）陳甜甜表示將神聖一票投給王汛文，倪樂琳讚王汛文性格好，肯照顧人；甜甜指王汛文有教她講廣東話又請她吃蛋撻，但講笑說：「會肥囉！怪佢畀嘢我食好多嘢，因為我唔會拒絕，邊個畀我都食，因為忍唔住，個個都有請我食嘢。（其他佳麗想你肥？）大家都準備好多嘢食，佢哋畀我就食。」甜甜曾表示會練好廣東話，但似乎仍然講得不太好，她無奈說：「唔緊要，大家都知我啲廣東話好搞笑，我做搞笑啦！冇辦法，（對最上鏡小姐獎有信心？）大家都好靚。」

倪樂琳就表示會行正經路線，但私下都好搞笑，對最上鏡小姐獎都有信心，笑言距離總決賽還有十幾日，點都要有信心。近日狂敷面膜、刮痧及碌面，希望去水腫及去黑眼圈，自爆今早上磅發覺跌磅瘦了2KG，現在只有46KG，甜甜聞言即「嘩」了一聲，十分羨慕。但倪樂琳就指若太瘦臉會凹陷，但吃多點又怕身肥。甜甜就表示上台前吃了營養師推薦的益生菌，懷疑因此作肚痛。

今日跟最上鏡小姐評判第一次見面，甜甜笑言剛才與（1）陳紫佟去洗手間時遇上陳法蓉，指陳法蓉竟然認得自己感到好驚訝，又大讚陳法蓉友善。

身為評判的翁嘉穗及劉倩婷孖住受訪。談到心目中的心水佳麗，二人不欲透露，以免響賽果，但表示「都係中間冧巴嗰幾位」。她們直言剛才已有交換意見，劉倩婷補充：「「最上鏡小姐」大家嘅心水應該有啲差別，如果三甲嘅話就會撞，因為要包括性格同談吐在內嘛。」問到今次評分準則，翁嘉穗坦言：「我唔係鍾意Standard嗰種靚女樣，鍾意特別小小嘅。」劉倩婷則表示喜歡「自然類別」，又指不諳廣東話的佳麗也不會受任何影響：「頭先佢哋都好淡定咁表達自己，我哋盡量去聽及明白，「最上鏡小姐」都係睇個樣多啲。」

另外，對於丈夫鄔友正有意報名參加《中年好聲音》，翁嘉穗謂：「個個都走來問我，暫時唔係啦，不過佢有跟緊老師學唱歌，所以當一個目標俾自己。（介唔介意當年「三角戀事件」被重提？）冇唔開心，因為間唔中都翻吓出嚟啦，過咗去冇乜所謂。可能佢唔係好認識呢啲社交平台點樣運作。（點解佢咁有興趣做直播？）佢話內地好多老闆都咁做，純粹都係商業推廣啫，我下次叫佢唔好再答啲網民。」