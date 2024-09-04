古天樂「開心舞」翻Hit　本尊親認被耽誤跳舞

古天樂在尖沙咀出席護膚品新店剪綵，他最近經常飛來飛去到台灣、成都 深圳等地工作，當中更與當年合作劇集《神鵰俠侶》「小龍女」李若彤合作拍攝廣告，他說：「同佢10幾年前拍電影合作有見過面，平日生日大家都會互發短訊恭賀，大家都有講番當年TVB拍劇嘅生活，自己一直有同TVB幕後食飯，下次食飯會叫埋佢。」

講到李若彤保養得宜依然省鏡，他說：「佢好少出街食飯，因為對味精敏感，有自己嘅餐單，佢真係保持得好好，咁多年完全冇變過。」他又指與「姑姑」相識接近30年，大家亦有談及人生變化，覺得人長大有變化是必然，時間好像一迅即逝，但當中亦有過程，做人要努力去堅持。

講到演藝人協會將舉行School tour關注學生情緒問題，為學子打氣，他說：「下星期會去我母校迦密做第一場，讀書一定有壓力，會鼓勵佢哋，分享吓做人嘅心得。」有網民「考古」發現他當年為陳慧嫻快歌《Dancing Boy》的卡拉OK版MV中大跳「開心舞」，指舞技更超越他的名曲《今期流行》，問到他回母校會否唱歌跳舞表演？他說：「唱歌唔會，跳舞就更加唔會。」對於網民指他是被演員耽誤了跳舞，他笑說：「係呀，一早應該跳舞啦。」會否考慮出跳舞單曲？他笑說：「唔會啦，完全冇興趣，自己又唔係青春過人，都係留番畀啲年輕人。」

講到有網台節目爆宣萱當年在無綫拍劇的騷錢比起王菲更高，有網民認為他的騷錢應更高，他則說：「唔記得喇，我嗰陣係包薪合約，係有騷錢嘅，但係嗰陣時拍一套古裝劇都成半年，播出半個鐘計一個騷，所都冇理過騷錢，嗰陣亦都拍緊電影，有兩個鐘空檔都出去咗拍電影，所以完全冇理騷錢幾多。」講到前無綫藝員爆當年無綫提出加$50騷錢續約，他說：「我都有加人工，大概係一成以上，都已經好好，同埋因為因為出面有拍電影，加咗人工亦可以抽佣。」