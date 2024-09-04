本日日本：《咒術迴戰》主題Cafe　東京．大阪．名古屋同步登場

《咒術迴戰》自2018年連載至今人氣不減，無論漫畫、動畫、劇場版電影等都引起很大回響，由即日起至10月27日，以《劇場版咒術迴戰0》為主題的咖啡店「咒術迴戰Cafe 2024 劇場版咒術迴戰0」將在東京、大阪、名古屋期間限定登場，即日起於官網開放預約，粉絲們不要錯過！今次的餐點完美融入角色元素，例如「五條悟甜品凍拿鐵」就以愛吃甜品的五條悟為靈感，面頭放上牛奶啫喱及鋪上沙糖，外表就像方糖一樣，並添加猶如五條老師藍色眼睛的蝶豆花飲料。還有「乙骨憂太好朋友白咖喱」放上象徵戒指的洋葱圈，並加入他喜愛的麻油調味鹽醃椰菜。「狗卷棘飯糰餡意粉」使用三文魚和鰹魚，並在類似「喉嚨保護劑」的噴霧瓶中加入醬油，調味時只需噴出來，非常有創意。另外「乙骨憂太純愛莓果凍咖啡」不只用白色鮮忌廉和莓果醬來表現乙骨與里香的代表色，同時用糖珠扮成戒指的閃耀效果，飲品所使用的馬克杯也可單獨購買。除餐點外亦有不少原創商品，例如徽章、鎖匙扣、Q版角色立牌、馬克杯、明信片、公仔等，另有4款特典。預約的話會送角色小卡，點飲品的話會送角色杯墊，粉絲們快準備搶購！

「咒術迴戰Cafe 2024 劇場版 咒術迴戰0」

地點：3個城市，共4個會場

東京/原宿：BOX Cafe & space Q Plaza原宿店

日期：即日至10月27日

地址：東京都涉谷區神宮前6丁目28-6 Q Plaza原宿3樓

東京都原宿：BOX Cafe & space原宿Alta店

日期：即日至10月27日

地址：東京都涉谷區神宮前1-16 -4 原宿Alta 3樓

大阪/天王寺：BOX Cafe & space 天王寺MIO店

日期：即日至10月27日

地址：大阪市天王寺區悲田院町10-39天王寺MIO本館11樓

愛知/名古屋：BOX Cafe & space Global Gate 名古屋第2店

日期：即日至10月27日

地址：愛知縣名古屋市中村區平池町4丁目60-12 Global Gate 1樓