港姐︱梁嘉莹有信心爭「最上鏡小姐」　盧凱怡認有壓力

港姐2024今日（4日）舉行活動，（8）盧凱怡和（11）梁嘉莹對於最上鏡小姐獎都抱有信心，盧凱怡覺得評判很喜歡她們，但最終獎項花落誰家就要看總決賽當日的發揮，穿上晚裝及燈光底下的氛圍會不同。梁嘉莹表示會先做好自己，及充足的休息以保持狀態。

盧凱怡笑指自己左邊臉較上鏡，找到好的鏡頭令自己更添信心，梁嘉莹就覺得自己外形可以，而且笑容、眼神可恭及有自信，對最上鏡小姐獎一定要有信心，要相信自己，但不會諗太多。盧凱怡認有壓力：「會想再進步啲，做最好一面，覺得氛圍好好，佳麗會互相幫忙和鼓勵。」

15位港姐候選佳麗今日以T恤配牛仔褲見傳媒，放棄高跟鞋的「加持」，身高高下立見，其中身形嬌小的（6）李曼思及（12）鍾翠詩恍如置身一眾巨人當中。受訪時談到身材輸蝕，二人異同同聲否認會打擊得獎自信，鍾翠詩更表示：「上次選美我都有懷疑過自己，但發現冇關係，最緊要係有自信同笑容。」

李曼思笑說：「（矮）可能先為大家留下深刻印象，係我哋特色之處。」她們又表示會集中火力在手「才藝表演」環節上，目前訓練成績不錯。當問到倘有個多星期便比賽，是否開始緊張到失眠？她們坦言：「想要多啲時間瞓覺多啲。（日程好密？）覺得攰，但好充實。」對於（3）王汛奪得「友誼小姐」，她們坦言也投對方一票，即認是心水：「佢份人友善，性格好好。」