正面挑戰iPhone 16　國產三摺王同一天發表？

這個9月手機市場好熱鬧，除了iPhone 16系列將於香港時間9月10日凌晨1時發表，另一大廠Huawei亦決定在同天一下午2時30分舉起新機發布會，預告會推出一款「顛覆性產品」。據Huawei消費者業務部門CEO余承東表示，這款新產品歷經5年時間，並投入大量資金開發。

市場熱傳新產品是Huawei首款三摺屏手機，將採用內摺加外屏摺幕設計，主體包括三個殼體、兩個鉸鏈及一塊軟性屏幕，摺疊時三分一屏幕當作外置副屏，全個屏幕攤開則達到10吋，提供比一般「大摺」手機更廣的可視面積。今次Huawei選正跟iPhone 16同一天發表新機，更見廠方信心之大，而且除了手機，據知當天還會發表問界M9 5座版及智界R7 SUV兩部新智能電車，車迷同樣值得留意！

同場加映︰最薄摺機

摺屏手機同期仲有部HONOR Magic V3 ，厚度僅9.2mm，屬全球最薄同類手機。其魯班盾構鋼鉸鏈經過了50萬次摺疊測試及1萬次彎摺測試，更支援2.5米IPX8防水，是少有可粗用的摺屏手機。內外屏幕分別達到7.92吋及6.43吋，並搭載5,000萬像素潛望式長焦、5,000萬像素廣角和4,000萬像素超廣角鏡頭，提供摺芒機最大的F1.6光圈及100X長焦能力，並同時配備單反級鷹眼系統及Studio Harcourt專業人像模式。其他規格包括S8 Gen 3處理器、12GB RAM、512GB ROM及66W快充5,150mAh電池。