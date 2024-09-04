洪助昇考棍波一Take Pass　師姐Gin Lee贈興

英皇歌手洪助昇（Aiden）於社交網宣布天大喜訊，就是成功考獲車牌，師姐Gin Lee(李幸倪）留言恭賀兼順道宣傳自己新歌名：「恭喜『新牌仔』！」，同公司的許靖韻（Angela）亦留言笑謂：「咁驚？」十分搞笑。

Aiden表示自己是一Take Pass：「筆試係一take pass。路試之前係考輕型貨車，但考咗兩次都『肥』咗之後，就決定轉考私家車嘅棍波。之前多數都係衰緊張，我覺得揸車仲緊張過唱歌，我係一路揸一路腳震，所以成日踩break都踩得好差，去到後尾決定轉校私家車，所以考私家車都算係一take pass。」

問到考車貼士，Aiden除了之前瘋狂約教車師傅上堂，最重要是不要自我質疑，因為每次考官放下iPad時，很自然會緊張，不停想是否「被肥」，所以當緊張的時候自己會不斷深呼吸；衣着方面，他亦有心得分享：「考車嗰日特登着咗公司嗰件『ABCDEEG』T恤，係冇『F』呢個字，所以就好順利地冇fail。仲有就係準備定一條紅色底褲，考車我覺得運氣都佔一部分。」

Aiden又謂成功考獲車牌後，最想接載屋企人遊車河：「因為佢哋好鍾意遊車河，我係屋企第一個有車牌嘅人，所以我都想希望快啲有部車可以帶佢哋周圍去。」他亦想跟朋友自駕遊：「想快啲過完P牌之後有國際牌，可以同朋友去旅行自駕遊，去唔同嘅地方周圍睇吓周圍玩吓。」現在的目標是希望買車，至於Dream Car，他謂一步一步來：「Dream Car我有好多部，但呢一刻自己想買一部電動車，一嚟環保啲，二嚟希望座位比較多啲，咁就可以車多啲唔同嘅朋友、屋企人去玩，呢個係暫時最主要。」