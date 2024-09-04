余香凝圓夢同廖子妤拍SheShe戲　伍允龍唔知咩係愛情動作片

金像影后余香凝、伍允龍、吳業坤、丁子朗、許廷鏗、孔德賢、張蔓姿和張蔓莎等人今晚（4日）到灣仔出席時裝活動。

余香凝透露8月頭與家人和一班公司同事到泰國旅行放假兼補慶祝奪得金像獎，笑言去完泰國曬得一身古銅色膚色。她又指成為人母和人妻之後說話溫柔了很多，加上又要投入下一個電影角色，所以現在連說話聲線都變得更溫柔，透露下一個角色將會和廖子妤一起拍同志電影，一圓《骨妹》夢，並大爆戲中會有錫錫場面，但就沒有床戲。最近一對子女要開學，余香凝工作之餘還要接他們返學放學，忙到人都瘦：「近排有啲攰，唔使做運動都自然瘦，所以我依家着咩衫都好睇（有冇興趣行Catwalk？）有㗎，但暫時應該用唔着我做模特兒時候練返嚟嘅絕技，希望下次有機會。」

另外，剛在佛山拍完《刑偵12》回來的的吳業坤透露即將推出新歌《心拍数》，加入了日本元素，配合大家對他的印象，笑言好開心可以在出歌和拍劇中找到平衡。提到《法證VI》大結局，王敏奕被他禁錮在地下室整整一年，不少觀眾認為劇情不合理，吳業坤笑稱大家可以自行腦補，又坦言拍攝期間作出了不少改動，希望令劇情更加合理。問到太太有沒有觀看劇集？吳業坤就指不敢讓太太看，怕會嚇到她，透露監製鍾澍佳曾提議找太太本色出演，但最終沒有成事，又言若與太太合作，想扮演殺太太的角色，認真大膽！

至於伍允龍近日正忙於電影《無名火》的後期製作，稱該電影是由他擔任動作導演、策劃及演出，又言自己較擅長動作戲，所以暫時對拍文藝片興趣不大。問到如果拍愛情動作電影？他即扮傻：「呢啲係咩嚟㗎，我唔識喎。」另外提到古天樂將舉行School Tour為學生打氣，伍允龍就稱不清楚這個活動，但如果要找他幫手一定會支持。