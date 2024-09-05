【是日通勝】

農曆八月初三

甲辰年 壬申月 壬申日

吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、上午9時至11時

凶時：凌晨3時至5時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：祭祀、嫁娶、移徙

忌：動土、安床、開渠

幸運方向：坐南向北

幸運數字：07、25、14

幸運顏色：藍色、黑色

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：事業上有明顯進步，沒有甚麼問題難倒你。

金牛座：得到幸運之神關照，各方面運勢都相當好。

雙子座：應做的事要盡早完成，拖下去沒有好結果。

巨蟹座：主動向另一半表達關懷，對方會更喜歡你！

獅子座：好人有好報，只要有顆善心，好事自然來！

處女座：運勢欠佳，生活多阻滯，做事易迷失方向。

天秤座：多留意朋友圈，單身者可望到脫單的曙光。

天蠍座：在裝扮方面加大投資，對招引桃花有幫助。

人馬座：三心兩意沒好處，重要公務最好優先處理。

山羊座：愛情處於弱勢，已婚人士易陷入冷戰危機。

水瓶座：謀事不能勉強，慎防搬起石頭砸自己的腳。

雙魚座：財運上升，有閒錢應多做好事，利人利己。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）猴 財運旺

（跌）虎 人緣差

鼠：工作易分心，犯錯機會大，財運亦一般。

牛：做事太主觀易犯錯，宜多聽別人意見。

虎：是日沖煞，敏感多疑易令伴侶感不滿。

兔：缺乏鬥心與上進心，事業發展陷僵局。

龍：專注於工作，可取得意想不到的佳績。

蛇：事業運平平，易在工作細節犯下錯誤。

馬：財運不太好，易陷入收支失衡的情況。

羊：工作上感到獨力難支，宜向別人求助。

猴：事業與財運俱佳，有望獲得上司器重。

雞：堅持為事業目標奮鬥，將有美滿成果。

狗：做任何事都要盡全力，不可心存僥倖。

豬：健康要緊，不宜節食減肥，以免傷身。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

相親擇良人觀相法

在相親過程中，除了觀察一個人的言行舉止、性格之外，如何通過觀察面相來快速了解對方呢？

1.觀印堂

印堂位於兩眉之間，如果印堂位置過窄代表自身的器量小，這種人一般心胸狹窄，凡事以利益為先，總是在不知不覺中得罪別人，容易記仇，在感情生活中不易做到通情達理。

2.觀嘴唇

在面相學中，嘴唇代表感情與溝通能力。嘴唇薄代表薄情，這種人通常表達情感能力有限，缺乏感性，平時總是保持一顆理性的心，可能會在感情關係中出現溝通不順、太過理性等問題。

3.觀眉毛

眉毛在相學中稱為「情緣宮」、「兄弟宮」或「保壽宮」，代表着一個人的感情緣分、兄弟關係和長壽狀況。眉毛細長而平闊的人，一般比較聰明；眉毛雜亂無章的人，通常比較心散，做事虎頭蛇尾；眉毛稀疏的人，通常比較散漫，容易急躁。

4.觀鼻子

鼻子在面相中為「財帛宮」，若鼻子從中間位置開始堅挺，代表家境條件不錯，容易通過自身努力獲得可觀財富。鼻子外露的人，多不善儲蓄，常因吃喝玩樂無節制而漏財。