東方日報C1：「友誼小姐」王汛文被陳甜甜詐型　陰招谷肥對手

15位應屆港姐候選佳麗昨日投票選出「友誼小姐」，結果由王汛文脫穎而出，她更直言有信心躋身三甲，卻被陳甜甜投訴她請食蛋撻谷肥其他佳麗，「出術」發展出一段「暗黑友誼」。

一眾港姐佳麗昨日獲安排與「最上鏡小姐」評判包括師姐翁嘉穗、劉倩婷、陳法蓉、曹敏莉及朱凱婷會面交流，獲傳授選美心得。期間眾佳麗投票互選「友誼小姐」，王汛文率先跑出，得獎後她表現得相當激動，爆喊要身旁的陳法蓉安慰。

當大熱之選倪樂琳與陳甜甜受訪時，異口同聲表示王汛文是她們心目中的「友誼小姐」。甜甜表示王汛文教她講廣東話，又喜歡請她食蛋撻，不過卻扁嘴謂：「但會肥囉！怪佢畀太多嘢我食嘞，個個佳麗畀嘢我都食，因為忍唔到口。（其他佳麗想你變肥？）大家都準備好多嘢食，佢哋畀我就食。」甜甜被爆只花了兩星期學習廣東話，依然講得半鹹不淡，她無奈說：「唔緊要，大家都知我啲廣東話好搞笑，我行搞笑路線啦！」她又指去洗手間時遇到陳法蓉，對方竟然認得她。至於倪樂琳聞言即指自己走正經路線，又自爆早上磅重瘦了2kg，現時體重僅得46kg，令甜甜羨慕不已。

李曼思身形嬌小係特色

出爐「友誼小姐」王汛文受訪時依然激動哽咽，她解釋：「其實呢幾日我都冇諗過呢件事，好多位佳麗都有可能得獎，不過頭先喺台上……好開心同好感動。（估自己贏啲咩？）覺得每個人都有優點，要睇佳麗們對『友誼小姐』嘅定義係啲咩，可能我呢種類型啱佢哋，佢哋就揀我。（覺得自己冇乜殺傷力？）個個都冇殺傷力，大家都好親切，可能我比較主動撩大家傾偈啩，又會盡量提點吓其他人。我讚得佢哋多，佢哋就揀我啩，哈哈！（以往『友誼小姐』好難入到三甲。）唔會囉，如果你係好嘅話，其實咩獎都要畀你！（你有冇信心？）睇當日狀態啦，好嘅話都有信心。」

另外，15位候選佳麗清一色以T恤配牛仔褲現身，放棄平日的高跟鞋「加持」，身高高下立見，其中身形嬌小的李曼思及鍾翠詩恍如置身一眾巨人當中。受訪時談到身材輸蝕，二人異口同聲否認會打擊自信，鍾翠詩更表示：「上次選美我都有懷疑過自己，但發現係冇關係嘅，最緊要有自信同笑容。」李曼思更打趣說：「（矮）可能先為大家留下深刻印象，亦係我哋特色之處。」

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