After Class推出新MV　Windy造型成笑柄

「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）、詹天文（Windy）及鍾柔美（Yumi）在獨欠被「雪」的炎明熹（Gigi）下，以3位After Class成員身份出合唱新歌《CYA》，MV在網上影音平台上架8日至4號為止，收看次數逾4萬6，成績不過不失。3位人氣歌手中，Chantel贏得最多讚譽，不少粉絲大讚她肥嘟嘟面珠夠可愛、表情亦好Cute，又笑她連拍MV都離不開食、食、食，更有網民指3女跳、唱皆能，其中Windy跳得落力又出色，大有潛質「升呢」做女圑隊長。

不過有讚亦有彈，在造型方面，Windy的肚兜Look就被狂踩，更質疑是否得罪造型師所致致，被形容為「形象崩壞」，老土過時，有網民指：「Windy做乜着件好似肚兜嘅衫跳舞啫？18歲夠青春無敵，但都唔使扮孩兒，再加埋個哪吒頭，到底咩玩法，睇到都令人尷尬。」相比同場跳舞的Chantel及Yumi的跳舞造型順眼得多，前者露腰裝襯短裙，後者就貼身背心裙，完全配合氣質及年齡。

幸好Windy另一個造型就「攞番分」，身穿類以Bra Top的小背心的她躺在大水泡上，雖然只有「A Cup」上圍，但勝在比着套裝的Chantel及穿厚褸的Yumi多肉睇，果然性感就是王道。