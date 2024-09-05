威尼斯電影節｜GaGa化身牛魔女現身首映　破天荒拖未婚夫出席

由美國百變天后Lady GaGa與奧斯卡金像影帝華堅馮力士（Joaquin Phoenix）合演的新作《小丑：雙瘋》（Joker: Folie à Deux）入圍今屆《威尼斯電影節》「主競賽單元」，影片於香港時間今日凌晨於當地舉行全球首映禮。片中兩位主角齊齊出席，其中戴上古怪頭飾的GaGa，與未婚夫Michael Polansky一同拍拖出席，今次是她們首度以情侶姿態出席公開場合。

她們乘坐水上的士抵達會場，而首映上身穿黑色吊帶Deep V長裙的GaGa大晒男友送贈的訂婚鑽戒。至於再度飾演「小丑」的華堅就沒有帶同影星妻子朗妮瑪娜（Rooney Mara）出席首映，他與演員胞姊Rain Phoenix結伴出席。由於「天后駕到」，大批粉絲為了有利位置「觀星」而於舉行前一晚提早到達會場並通宵等候。影片放映完畢後雖然獲觀眾站立拍掌11分鐘，但整體口碑一般，在「爛蕃茄」（Rotten Tomatoes）影評網目前的平均好評度僅得59%不合格。有影評人更批評影片用得GaGa不夠，白白浪費她。

除了首映之外，華堅與GaGa同日亦有出席記者會。於記者會上，華堅首度回應早前臨時「劈炮」退出新片一事。原本他演出導演Todd Haynes的同志愛情片，但開拍前5日他決定辭演最終令影片開唔成。他於記者會上表示：「我諗如果我說出原因（辭演），我只係從自己個角度分享自己嘅意見，而片中其他創作人唔喺度無法分享佢哋所想，那我覺得咁做係唔啱嘅。所以我唔會多講，謝謝。」

雖然他不願意談論辭演新片一事，但他談及《小丑2》時，他就自爆拍攝時他與GaGa要現場唱歌，他說：「Stefani（Lady GaGa）拍攝初期同我講我哋唱現場，而我就拒絕。之後我哋都照做，唔止係現場唱，仲要係所有錄音都係唱現場。而拍每一個take都係歌曲嘅不同版本，所以感到好興奮。」