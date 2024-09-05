呂慧儀《愛．回家》「停廠」照Meet熊家：我們的第八年！

藝人呂慧儀（長腳蟹）在無幾《愛．回家之開心速遞》中飾演熊若水一角成功入屋，而除咗演員職業外，育有一子嘅佢亦開設咗一間教育中心營運，事業如日中天。長腳蟹前日（3日）生日正式踏入42歲，雖然《愛．回家之開心速遞》今個月「停廠」，讓一班辛苦了7年的台前幕後休息一下但也無阻一眾《愛．回家》的藝人及工作人為她慶生。

前日她在網上分享跟「熊家人」齊齊在廠慶生的相片，並留言說：「劇組休假中，趕得及在休假前喺廠慶祝，是我第八年在劇組慶祝生日，真的很難得，感恩這套劇可以讓同一班演員和幕後夥伴們在這麼多年來朝夕相處，假期前夕還有大家陪我過生日超開心！I love my sitcom family!!一踏入九月份，就有好多好嘢食，好多蛋糕，非常感恩！感謝愛錫我的每一位，讓我感受到滿滿的愛！感謝大家送的禮物，很有心思，也很喜歡禧爸爸的墨寶仲有家姐拎嘅新劇本，假期做作業，開工唔使怯！放完假就要繼續努力開工喇！我的身邊有你們真好。最感謝還是我媽把我帶來到這個有愛的世界。」引得一眾圈中好友包括姚子羚、陸浩明、連離巢的鄭世豪都紛紛送上生日祝福。