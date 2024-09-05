中秋限定美食　滋味應節

過中秋，是家人團圓的節日，部分也會和親友吃飯，又或約朋友聚一聚，除了月餅，亦有不少特色主題禮盒、美食和優惠，想和朋友好好飲番杯，鹹香美食絕不可以，邊吃邊來點美酒，傾偈都開心啲。

爆餡肉鬆餅

台灣美食一向吸引，台式火鍋店因應中秋佳節，為食客帶來經典肉鬆餅禮盒，金黃鬆脆的外皮包住滿滿肉鬆，吃得滿嘴肉香，配上品牌的卡通風設計禮盒，吸睛又吸引。指定會員可用積分換領，又或以指定積分加錢換購，感覺更抵。

香甜撈餅

中國每個地區過中秋，都有不同的美食。潮州菜餐廳推出傳統潮州撈餅禮盒裝，是當地人於中秋喜愛吃的酥皮甜點，雙拼撈餅以烏豆沙和糖冬瓜作餡，另有蛋黃芋泥、蛋黃烏豆沙和蛋黃綠豆沙口味，客人選購2盒撈餅禮盒裝，會送1盒手工蛋卷。此外，品牌亦推出玫瑰流心奶黃餅和低糖芋泥酥，前者有玫瑰花造型，香而不膩，後者芳香鬆化。

集體回憶

過節有很多傳統美食，不少已經絕迹，又或賣少見少。中環老字號粵式酒樓今年除推出傳統和新派月餅，更特別打造燒雞月餅和造型可愛的豬籠餅，前者以生拆燒雞肉配五仁作餡，另一款夠晒經典，小豬籠內擺放了懷舊的豬仔餅，用來送給長輩，必定勾起他們的童年回憶。

精選佳餚

吃飯時來點美酒，風味更佳。有洋酒代理精選4款葡萄酒和烈酒來配中秋美食，當中有自加州和西班牙的紅白酒，選用Sauvignon Blanc釀製的白酒，帶有花香、柑橘和草本氣息，富蔬果香氣。有成熟黑色水果、咖啡和雲呢拿味紅酒，適合配威靈頓牛肉、烤烤鴨或陳年芝士。另外蘇格蘭陳15年單一麥芽威士忌，帶有乾果、黑朱和溫和煙熏氣息，配月餅和中秋水果，同樣適合。客人於官方網店或指定店舖選擇精選美酒滿指定金額，可獲贈酒杯或醒酒器。

醇厚干邑

想摸住酒底杯慢慢傾，都無問題。干邑品牌系列於今個中秋換上新包裝，X.O酒瓶參考葡萄Ugni Blanc的形態設計，流線造型有格調。新的V.S.O.P中秋節限量版，酒瓶設計源自木龍之年，碧綠色和金色互相配搭，酒瓶掛飾可作鑰匙扣或配飾。現於指定地點選擇中秋限定版，可獲贈冰鎮酒壼及酒杯，最適合和朋友乾杯。