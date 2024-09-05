朱晨麗望搵孝順仔男友　積極搞內地平台拍短片節目

藝人朱晨麗（朱朱）今日（5日）出席汽車品牌活動，未有車牌的她笑言被展出的車輛吸引，令自己也想考取車牌，她説：「自己鍾意粉色嘅車，要多間格擺嘢，平時坐朋友架車見佢冇乜位擺嘢，感覺好亂。」提到她不如找個男友做「柴可夫」便不用自己考牌，她笑言也是一技之長，可作優先考慮：「最緊要孝順同心地好，有車牌就當然更好。」

談到工作，她表示暫時不用入劇組，希望能抽空跟朋友到泰國旅行：「今年都未去過，以前一年去幾次，因為平靚正，又可以做Spa。」她表示很喜歡以按摩消除疲勞：「近排去按摩，個個師傅都話我濕氣重。（自己開間按摩店？）都有諗過，不過要搵班技師，冇理由我落手落腳做嘛，哈哈！」曾經是跳舞運動員的她，指以往經常有運動按摩師協助舒緩運動後的疲勞，自己也從中偷師學得一招半式，笑指自己的按摩手勢不俗。

提到無綫行政主席許濤早前急召藝人開會，呼籲旗下藝人到往內地發展，朱朱指當日有工作在身所以未有出席，但知道當日內容，表示作為藝人到不同地方發展絕對是好事，又表示自己幾年前已開始經營內地社交平台，也考慮或會拍一些短片節目：「可以分享吓自己專業嘅嘢例如芭蕾舞，又或者講吓心理、感情，我自己平時都鍾意聽。」她表示當局者迷，節目中自己可以作旁觀者開解大家。