「中2生」鄭梓浩被前度力數渣男行為　供養對方7年玩小三小四被斷正

《中年好聲音》參加者接二連三是非不斷新聞，由月前「中1生」曹敏寶被傳與梁浩銓有婚外情、龍婷Hello Kiss丘亞葵後，《中年好聲音2》11強止步的前歌手鄭梓浩（Brian，原名鄭家駒）被前女友挺身指控是渣男！

曾出道與王菲同是新藝寶歌手，現年55歲的鄭梓浩，雖然11強止步但成功簽約TVB做藝人，不時出席演唱活動，之前更與比賽其他參賽者舉行演唱會。

已為兩子之父的他，被剛分手不久的女友Grace挺身力數，提供多張合照及對話截圖控訴，指鄭梓浩是渣男。Grace表示二人本是初戀情人，2017年重遇後重燃愛火至今已拍拖7年，一直由她供養鄭梓浩，豪花數百萬助另一半圓歌手夢。2017年11月過50萬予鄭梓浩找卡數及交租，供食供住，更負起鄭梓浩大仔肌肉萎縮醫療費。

去年12月Grace發現鄭梓浩疑有外遇，發現他與佛山小三的親密片段，他才承認每次返佛山做抖音直播，就call「小三」提供性服務，更揭他氹得小三付數萬元租車及買大仔機票。另外又再揭有小四，對方已婚及已為人母外更是半個圈中人，Grace指自己接獲大仔求助才揭發事件，更直指鄭梓浩自稱「中咗COVID影響到性無能」，其實是縱慾過度致性功能出障礙騙Grace買鹿尾巴丸進補。5月時趁Grace歐遊時，返家取走所有名牌衣物，並傳短訊再提分手，Grace直指受盡折磨渣男本性難移，決定企出來指控。