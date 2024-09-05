靈敢侶情：運動員開心就好了

原來，從十米高台跳落水時，身體所承受的衝擊力，可以是體重的兩倍至五倍（業餘的甚至是十倍！）因此，選手的身高和體重，便成為最需要控制的一環。

怎樣可以控制到只是兩倍、甚至更輕？關鍵在於空中動作、和插水姿勢。首先，空中動作的時間要捉得緊，即使只相差0.1秒，都有機會導致背部落水而加重衝擊力。其次，插水時，需要雙手重疊、讓手掌最先接觸水面，否則，手指和手腕這麼脆弱的骨頭就有機會受傷。

寫到這裏，相信大家都會感受到時間在跳水裏的重要性。一般人常說「分秒必爭」，但跳水選手只有少於一秒便要完成空中動作。一個體重80磅的選手，落水速度約是每小時53公里，即是說從十米跳下去、加上空中動作，大概一秒多少許便要壓水花。這簡直是超人啊！我呼吸一下都要一秒啦，他們已完成向後翻騰不知幾多周半。

不過，無論一切有多完美，仍然存在一個很難避免的傷害：眼睛。雙眼在入水時，不管是閉上眼還是開眼，還是會因為長年累月的衝擊力和速度而出現視網膜移位、甚至脫落的問題。

每個人背後必有辛酸，每位奧運選手也嘗過不少痛苦。惻隱之心人皆有之，所以，我真的不會去評論選手們的私生活，只要不是做出傷害人或影響團隊形象的事，他們開心就好。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情專欄作家、節目廚師、廚藝導師、暢銷書作家。

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