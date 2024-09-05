蕭亞軒身心受創再被爆遭前任出軌 經理人避而不談

台灣天后蕭亞軒（ELVA）停工多年，復出未有歸期，感情世界亦唔多順利，剛同荷蘭籍男友Mick分手嘅佢，今日（5日）再被爆出上任男友、細16歲嘅內地男藝人黃皓分手原因，就係對方出軌現任太太「鄰居姐姐」！

黃皓同ELVA 2019年拍拖後，一直長伴ELVA身邊，惟2021年時，佢忽然飛返加拿大後就再冇見過ELVA，去年就爆出佢撻着美艷索女姐姐鄰居後，今年3月黃皓更宣布做老竇。ELVA被爆同前男友黃皓分手主因係因為對方劈腿，對此，經理人就不願多作回應。

ELVA自髖骨關節受傷後，手術過程需先將腳上的鋼釘拔出來，再灌入骨漿，縫合恢復後再重新開始復健，前日（3日）回診，等待醫生再決定何時再開刀，經理人就表示：「目前ELVA還沒有開刀，都還在等通知。」

問及ELVA近況，對方透露原本工作都安排好，但因為ELVA需要開刀，術後亦需要時間復健，一切都要等到佢身體恢復，先會再進一步安排錄音工作，原定12月嘅錄音工作亦只好暫時順延。至於歌迷最期待其世界巡演，經理人話巡演目前順延到明年（2025年）第二季，時間大約會係暑假左右，再問到佢會否想挑戰大巨蛋舞台？經理人笑說：「如果有機會唱，當然樂觀其成。」