陳若思廖慧儀三點式大解放　何泳芍胡美貽呈最強Body

藝人陳若思（Amber）、廖慧儀（Jessica）、胡美貽（Nicole）及何泳芍（Honey），繼上一輯《港女野人》後，再接再厲在新節目《港女野人奇異記》放下身段，為觀眾攀山涉水。昨晚（4日）她們到達毛利人小鎮Taupo，當地最有名的是湖泊及數目多如便利店的天然溫泉，製作組要她們4人靠手上地圖「尋找他鄉的溫泉」，越早到越早享受戶外溫泉浸浴。不過最強的Honey居然要使出秘技「問路」，加上野性直覺，成為最先享受浸溫泉的成員，她更毫不吝嗇地以三點式展示其最強body。

其餘成員如Jessica，雖然同樣問路，但依然越行越遠，自嘲說︰「我盡咗力喇，都話我路癡嚟啦。」同一遭遇還有Nicole，離溫泉試過不到400米，但她無視地圖指示，往相反方向行去。最離奇是Amber由市區步入叢林，周圍環境恍如墮入結界。經過約45分

鐘，攝製隊迫於無奈通水，才完成任務，可以換上三點式泳衣齊齊浸溫泉。

今晚（5日）及明晚（6日）4名港女野人將踏上水上旅程，負責聲音導航的吳浩康都忍不住說︰「呢個只係一個簡單划艇活動，划足兩日一夜、57公里，真係辛苦過我哋做地盤。」